Seit 2008 treten deutschlandweit Politiker und Bürger für mehr Klimaschutz und Radverkehr in die Pedale. Heek ist in diesem Jahr vom 1. bis zum 21. Mai mit dabei, gemeinsam mit einigen anderen Kommunen aus dem Kreis Borken.

Mitmachen können bei der Kampagne Stadtradeln des Klima-Bündnisses zahlreiche Radlerinnen und Radler: Mitglieder des Kommunalparlaments, Bürgerinnen und Bürger sowie alle Personen, die in Heek arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen. Gemeinsam gilt es, möglichst viele Radkilometer sammeln.

Beim Wettbewerb geht es um den Spaß am und beim Fahrradfahren. So sollen möglichst viele Menschen auch im Alltag auf das Fahrrad umsteigen und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

„Etwa ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland entstehen im Verkehr, sogar ein Viertel der CO-Emissionen des gesamten Verkehrs verursacht der Innerortsverkehr. Wenn circa 30 Prozent der Kurzstrecken bis sechs Kilometer in den Innenstädten mit dem Fahrrad statt mit dem Auto gefahren werden, ließen sich etwa 7,5 Millionen Tonnen COvermeiden“, schreibt die Gemeindeverwaltung in ihrer Ankündigung.

Jeder und jede kann ein Stadtradeln-Team gründen beziehungsweise einem beitreten, um beim Wettbewerb teilzunehmen. Einzelradler ohne Gruppe können sich auch dem „Offenen Team – Heek“ anschließen. Dabei sollten die Radelnden so oft wie möglich das Fahrrad privat und beruflich nutzen.

Dabei hat die Gemeinde auch einen Preis ausgelobt: Jene Gruppe sowie jener Einzelradler mit den meisten gefahrenen Kilometern auf dem Rad erzählt unter anderem Freikarten für die Moonlight-Musiknacht.

Anmelden können sich Interessierte schon jetzt online. Weitere Informationen gibt es in der Gemeindeverwaltung bei Ines Lowack, ✆ 02568 930036, oder Heidi Schiller, ✆ 02568 930022.