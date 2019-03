So geht es am 16. April (Dienstag) von 11 bis 18 Uhr nach Enschede in die Trampolinhalle Bounz und zu einem Stadtbummel. Mitfahren können Mädchen und Jungen ab zwölf Jahren. Die Kosten betragen zehn Euro. Interessenten können sich bis zum 8. April (Montag) persönlich im Jugendtreff anmelden.

Am 18. April (Donnerstag) geht es von 10.30 bis 20 Uhr nach Bottrop und Oberhausen. In Bottrop besucht die Gruppe ein Grusellabyrinth und in Oberhausen das Einkaufszentrum Centro. Teilnehmen können Mädchen und Jungen ab zwölf Jahren. Die Teilnahme kostet 20 Euro, inklusive Busfahrt und Eintritt. Persönliche Anmeldungen bis zum 8. April (Montag) sind im Jugendtreff erforderlich.

„Film ab“ heißt es am 24. April (Mittwoch) bei einem Kinoabend im Zak. Alle Kinder und Jugendlichen ab zwölf Jahren sind eingeladen, von 18 bis 20.30 Uhr bei Popcorn und Cola einen kostenlosen Kinoabend zu verbringen.