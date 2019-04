Großer Bahnhof für Harald Schneider . Alle Vereine waren am Sonntag beim Abschied des Diakons in der St.-Ludgerus-Kirche mit ihren Fahnen am Sonntag anwesend. Sie zeigten so ihre Verbundenheit und dankten für die gute Zusammenarbeit.

„Schon in jungen Jahren habe ich in meiner Familie gemerkt, was es heißt, auf Gott zu vertrauen. Meine Mutter war sehr gläubig. Durch ihr Vertrauen zu Gott habe ich gemerkt, was der Glaube bewirken kann. Er hat sie durch schwere Zeiten geleitet und ihr immer wieder Mut gemacht“, sagte Harald Schneider in seiner Predigt.

Dabei habe seine Mutter aber keinen Druck auf die Kinder ausgeübt – anders als damals oft üblich: „Sie hat uns nicht zu strenggläubigen Christen erziehen wollen, sondern uns die Entscheidung überlassen.“ Gerade diese Offenheit und das Vertrauen in ihren Glauben hätten ihn an die christlichen Werte glauben lassen, so der scheidende Diakon.

Er wandte sich an seine Frau Barbara und die vier Kinder. „Ohne dich wäre dieses erfüllte Leben nicht möglich gewesen“, sagte Harald Schneider mit bewegter Stimme und überreichte seiner Frau einen großen Blumenstrauß.

Der Ruhestand soll für ihn nicht Stillstand bedeuten: „Ich werde mich mehr den Dingen widmen, die in den letzten Jahren ein bisschen zu kurz gekommen sind. Vielleicht organisieren wir mal wieder eine Motorradwallfahrt“, blickte Harald Schneider voraus.

Nach dem Gottesdienst konnten sich die Gemeindemitglieder im Kreuzzentrum bei Harald Schneider verabschieden. „So wollte ich es haben. Es sollte ein Fest der freundschaftlichen und lockeren Begegnung sein“, freute er sich.