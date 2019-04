Zum Tag der offenen Tür hatte jetzt das Jugendorchester des Musikvereins eingeladen. Und die Jugendwarte Kerstin Schulten und Karin Viermann waren mit dem Verlauf des Tages sehr zufrieden, wie sie später sagten: „Wir hatten das Gefühl, dass die, die da waren, auch wirklich interessiert waren und dass das Interesse an Musik bei den Kindern einen positiven Wandel erlebt.“

Zahlreiche Besucher nahmen das Angebot in der Grundschule wahr. „Die erfahrenen Musiker vom Musikverein hatten rundum zu tun und durchgehend interessierte Musiker an ihren Standorten“, beschrieben die Jugendwarte das rege Treiben. Sehr beliebt waren Querflöte, Klarinette, Saxofon, aber auch das Schlagzeug. Beim Ausprobieren erhielten die Gäste Tipps zum Ansatz und der Atmung. Die Musiker korrigierten die Fingerstellung und halfen fleißig, als die Gäste die ersten Töne produzierten.

Gut angenommen wurde auch die Beratung von Nadine Niehüser vom Instrumentenservice Vollmer aus Rosendahl-Holtwick, die nähere Informationen zum Verleih und Kauf eines Instrumentes gab.

Zum Auftakt präsentierte das Jugendorchester unter der Leitung von Heike Wolbeck sein musikalisches Können. Die Dirigentin stellte die einzelnen Instrumente aus ihrem Orchester vor und bezog die Kinder aus dem Publikum mit ein. Diese mussten die Instrumente benennen, aus denen die jungen Musiker jeweils etwas vorspielten. So erhielten die Besucher einen Eindruck von Klang, Tonhöhe und Tontiefe. Nach „One moment in time“ stellten Herbert Borgers (Tenorsaxofon) und Lotta Wolbeck (Alt-Saxofon) im direkten Vergleich ihre Instrumente vor. Herbert Borgers spielt seit 36 Jahren im Musikverein. Seine Erfahrung zeigte er in einer Soloeinlage bei „Over the rainbow“. Danach veranschaulichte Lotta Wolbeck mit einem Solo aus „Kalinka“, welche Entwicklung junge Musiker im Alter von fast zehn Jahren bereits nach vier Monaten Unterricht machen. Das Altsaxofon hatte sie beim vergangenen Instrumententag kennengelernt und hat direkt im Anschluss mit dem Unterricht begonnen. Mit „Irish Dream“ beendete das Orchester seine musikalischen Darbietungen.