Ole Lehmann tritt in der Landesmusikakademie auf

Nienborg -

Für Ole Lehmann steht fest: Wir müssen das Leben mit mehr Fröhlichkeit und Leichtigkeit angehen. Schließlich ist das Leben aus Sicht des Comedians schon ernst genug. Lehmann zeigte am Donnerstag in der Landesmusikakademie in seinem Programm „Homofröhlich“ wie es gehen kann.