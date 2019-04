Osterfeuer nur in der Schale

Das zentrale Osterfeuer in Nienborg zieht um – und wird deutlich kleiner. Darauf verständigten sich eine Arbeitsgruppe des veranstaltenden Bürgerschützenvereins und der Gemeindeverwaltung.

Das Feuer wird am Ostersonntag (21. April) erstmalig als symbolisches Osterfeuer auf dem Festplatz in der Niestadt angezündet. Hierzu wurde eine große Feuerschale gefertigt, in der trockenes Holz brennen wird. In Zusammenarbeit mit dem Löschzug Nienborg der Freiwilligen Feuerwehr sorgen die Bürgerschützen für ein sicheres Abbrennen des Holzes.

„Wir wollen mit dem Osterfeuer in der Niestadt ein zentrales Fest für alle Bürgerinnen und Bürger schaffen“, sagen Stefan Callenbeck, Daniel Bussmann, Christian Hoffkamp und Hendrik Wolbeck von der Arbeitsgruppe. Im Angelheim gibt es sanitäre Anlagen, Kinder können auf dem Spielplatz toben. Auch werde dem Umweltgedanken Rechnung getragen, da bei dem Feuer nahezu kein Qualm entstehe, heißt es in einer Pressemitteilung.

In den vergangenen Jahren wurde das Osterfeuer in der Callenbeck entfacht. Viele Vereine und Gruppen hatten dafür zuvor extra Holz eingesammelt.

Über den Ablauf war der Schützenverein jedoch nicht mehr glücklich. Die Stelle liegt weit außerhalb des Ortes, sanitäre Anlagen sind nicht vorhanden, es besteht kein Schutz vor der Witterung und der Weg ab der Straße Hoge Stegge in Richtung Callenbeck ist nicht ausgeleuchtet.

Aus Sicht des Schützenvereins waren das die Hauptgründe dafür, dass in den vergangenen Jahren immer weniger Nienborger mit dem Schützenverein und dem Musikverein nach der Messe zum Osterfeuer gegangen sind.

Das Osterfeuer wird nach der Abendmesse am Ostersonntag angezündet. Die Messe beginnt um 19 Uhr. Im Anschluss gehen die Teilnehmer mit dem Musikverein Nienborg und der Flamme der Osterkerze zum Festplatz.