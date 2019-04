Die Landesmusikakademie steht vom 29. Mai bis 2. Juni ganz im Zeichen des Jazz.

Bei der Jazzakademie können Gäste in Workshops, Bands, Master Classes, Diskussionen, Jam Sessions und Konzerten Jazz aktiv erleben. Willkommen sind Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich Inspiration zur eigenen Musizierpraxis holen wollen. In der Jazzakademie begegnen sich Profis, Pädagogen und Amateure aller Altersgruppen.

Nachwuchsbands mit einem Durchschnittsalter bis 25 Jahre werden besonders gefördert: Wenn sie als komplettes Ensemble teilnehmen, werden sie individuell gecoacht und können eine Auftrittsförderung für 2019 sowie die kostenfreie Teilnahme und einen Auftritt in der Jazzakademie 2020 gewinnen.

Das Dozententeam setzt sich aus Lehrern von Jazzabteilungen deutscher Hochschulen zusammen. Dazu kommen Studierende dieser Fakultäten. Artist in Residence wird der italienische Kontrabassist Riccardo del Fra, der in Paris lebt. Er will den Teilnehmern neue Impulse geben.

Der Workshop richtet sich an Studierende, Interessierte und Laienmusiker. Er dauert von 29. Mai (Mittwoch) bis zum 2. Juni (Sonntag).

Jazz-Fans können sich schon einmal drei Konzerttermine vormerken. Zum Auftakt präsentieren sich am 29. Mai um 19.30 Uhr die Dozenten, am 1. Juni dann die Junior-Teacher ebenfalls um 19.30 Uhr. Am 2. Juni findet um 11 Uhr das große Abschlusskonzert aller Beteiligten statt.

Anmeldungen nimmt die LMA, ✆ 02568 93050, entgegen.