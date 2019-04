Rainer Schepers bleibt Vorsitzender des Schützenvereins Wext-Ammert-Wichum-Callenbeck. Die 66 anwesenden Mitglieder bei der Generalversammlung am Ostermontag im Saal Mümken votierten einstimmig für eine Wiederwahl.

Schepers gehört bereits seit 2001 dem Vorstand an. Seit 2016 führt der den Schützenverein.

Ebenfalls einstimmig wiedergewählt wurden Heiner Volbert (2. Schriftführer) sowie die Beisitzer Hubert Eveld und Johannes Wolters. Als Vertreter der Landjugend wurde Christoph Schlichtmann in den Vorstand gewählt.

Rainer Schepers erläuterte den geplanten Ablauf des diesjährigen Schützenfests. Das Ausholen des Königspaars Bernhard und Elisabeth Holtkamp und der anschließende Königsball findet am 30. Juni (Sonntag) statt. Zum Vogelschießen treten die Mitglieder am 1. Juli (Montag) an, um dann am Abend mit dem Königsball das neue Königspaar zu feiern. Als Festwirt wurde Franz Winkelhorst aus Ammeloe verpflichtet. Die musikalische Begleitung übernimmt das Tanzorchester Joyride.