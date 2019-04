Zusammenbruch vorm Gerichtssaal

Der Mann soll, bevor er nach Deutschland kam, bereits in seiner Heimat Russland mit dem Gesetz in Konflikt geraten sein. Seine Schwiegermutter sagte vor dem Landgericht aus, dass er dort bereits zu einer fünfjährigen Haftstrafe verurteilt worden sei, weil er einen Polizisten mit dem Messer angegriffen habe. Auch von einem Vergewaltigungsvorwurf war die Rede. Das Gericht will diese Aussage prüfen. Die Mutter des Opfers berichtete zudem, dass sie fast täglich mit ihrer Tochter telefoniert habe. Gerade in der Zeit vor der Tat sei sie sehr verängstigt gewesen.

Opfer die Kehle durchgeschnitten

Der Angeklagte wurde am Freitag weiter zum Tathergang im Stiegenpark befragt. Dort hatte der ehemalige Tschetschenien-Soldat die Mutter von drei Kindern getötet. Demnach hatte seine Frau das Messer dabei und hielt es ihm im Streit vor. Mit einer schnellen Bewegung habe er ihr das Messer weggenommen und „sofort zugestochen“.

Als die 27-Jährige nach den Messerstichen regungslos am Boden lag, sei er einige Schritte weggegangen, dann aber zurückgekehrt und habe seinem Opfer die Kehle durchgeschnitten. „Damit sie auch sicher tot ist“, gab der Angeklagte bei der Polizei zu Protokoll. Daran konnte er sich vor Gericht nicht erinnern. Er sei bei der Tat nicht bei Sinnen gewesen, erklärte er.

Keine Erinnerung an Messerstiche

Am Freitag ging es vor Gericht auch um andere Aussagen des 32-Jährigen: Es ging um das Verhalten der getöteten Ehefrau gegenüber ihrem Mann und dem siebenjährigen Sohn, um Respekt und Ehre. Deutlich wurde, dass sein Opfer es – aus seiner Sicht – ihm gegenüber daran habe fehlen lassen. „Das ist absolut richtig“, antwortete der Angeklagte, als die Richterin fragte, ob er das Ziehen des Messers durch seine Frau als respektlos empfunden habe. Auf die Frage, was er gedacht oder gefühlt habe, als er auf seine Frau einstach, gab der Angeklagte an, keine Erinnerung daran zu haben.

Bis in das russische Heimatdorf des Angeklagten in Dagestan reichen die Folgen der Tat. Dort leben die drei Kinder des Angeklagten heute bei seinen Schwiegereltern. Offenbar, so seine Anwältin, bedränge und bedrohe die Familie des Angeklagten seine Schwiegereltern und seine Kinder. „Mein Mandant konnte das nicht glauben und hat einen Brief verfasst, damit Ruhe und Frieden einkehrt“, so die Anwältin.

Wie die Situation vor Ort ist, berichtete die 46-jährige Mutter des Opfers unter Tränen. Demnach darf der siebenjährige Sohn des Angeklagten aus Sicherheitsgründen nur in Begleitung seiner Großeltern zur Schule. Die Tochter (5) gehe aus den genannten Gründen nicht in den Kindergarten. Das jüngste Kind wurde erst im Juni 2018 geboren.

„Es war immer alles in Ordnung“

Ihre Tochter habe nie über ihre Ehe geklagt, „es war immer alles in Ordnung“, sagte die Mutter. Gleichzeitig habe sie in den Wochen vor der Tat gespürt, dass etwas nicht stimmt. Noch heute schlafe der siebenjährige Sohn keine Nacht durch, spreche immer von der Mutter. Auch habe ihr Enkelkind berichtet, dass der Angeklagte seiner Frau einmal Mund und Hände mit Klebeband zusammengebunden und sie mit dem Gürtel geschlagen haben. Während der Angeklagte vor Gericht angab, sein Sohn habe zu ihm gewollt – er lebte in einer Flüchtlingsunterkunft in Düsseldorf – wurde durch die Aussagen der Oma des Jungen deutlich, dass dieser große Angst vor seinem Vater hatte. Zwischendurch musste die Vorsitzende wüste Beleidigungen des Angeklagten gegen seine Schwiegermutter unterbinden.

Auch zu Vorkommnissen im September 2018 in der Wohnung des Opfers in Heek befragte das Gericht die Mutter des Opfers und auch den 51-jährigen Vater. Zu dem Zeitpunkt galt die 27-Jährige als vermisst. In der Wohnung sei es zu einem Treffen zwischen dem Angeklagten, seinen Schwiegereltern und den Kindern gekommen. Dabei eskalierte die Situation. Im Verlauf des Streits habe der Angeklagten ihnen gedroht, mit ihnen dasselbe zu machen, wie mit ihrer Tochter. Die Mutter des Opfers berichtete, dass ihr zu dem Zeitpunkt klar gewesen sei, dass ihr Schwiegersohn etwas mit dem Verschwinden der Tochter zu tun hatte. „Ich hab ihn angefleht, mir zu sagen, was passiert ist“, so die Zeugin. „Gib mir bitte den Körper meiner Tochter zurück“, habe sie ihn angebettelt. Die ausartende Situation in der Wohnung musste durch die Polizei geklärt werden. Die erhielt dadurch schließlich entscheidende Hinweise auf die Tat und den Verbleib der 27-Jährigen.

Dramatisches Geschehen am Rande: Als der Vater des Opfers aussagte, brach seine Frau vor dem Gerichtssaal zusammen. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.