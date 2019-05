Alle gehören zur Familie

In Monika Benkhoffs Garten ist immer etwas los. An diesem Vormittag toben besonders viele Kinder herum, denn heute sind auch zwei andere Heeker Tagesmütter mit ihren Kindern zu Besuch in Nienborg. Einmal die Woche treffen sich die Kindertagespflegerinnen zum gemeinsamen Austausch. Die Tagesmütter kennen sich gut und vertreten sich gegenseitig bei Urlaub und Krankheit.

Die drei betreuen Kinder vom Säuglings- bis zum Schulalter, manche nur wenige Stunden in der Woche, andere für bis zu 45 Stunden. Entsprechend verschieden sind ihre Tagesabläufe. Ulla dos Santos Silva betreut etwa Schulkinder am Nachmittag. Für Elisabeth Bußmann fängt der Tag schon um 5.30 Uhr an. Sie betreut Kinder vor allem zu Randzeiten, die im Kindergarten nicht angeboten werden. Sie kommt zu den Kindern nach Hause, damit sie in ihrem gewohnten Umfeld bleiben können.

Bei Monika Benkhoff dagegen geht es meist in den heimischen Garten. „Wir gehen auch auf den Spielplatz oder in den Wald, Hauptsache nach draußen“, sagt sie. Ihren großen Garten hat sie zu einem Spielparadies für Kinder umgestaltet: mit Rutsche, Schaukel, Klettergerüst und Sandkasten. Dafür mussten Teile des Gemüsegartens ihres Mannes weichen. Der genießt es, mit dem Nachwuchs zu spielen und schaukelt die Kinder auf der Nestschaukel an. „Das ist doch eine schöne Nebenbeschäftigung“, sagt er und lacht.

„Das ist das schöne an der Kindertagespflege. Es ist wie eine Familie“, sagt Jutta Büning , Fachberaterin für Kindertagespflege beim SkF. Auch Hündin Lilli ist immer dabei. Auch eine ihrer zehn Enkelinnen betreut Monika Benkhoff vormittags. Für Antonia und Noah, die von montags bis freitags zu ihr kommen, ist sie wie eine Oma.

„Es ist eine sehr persönliche Betreuung“, sagt Büning. Nicht mehr als drei Kinder unter drei Jahren gehen zu den Tagesmüttern. „Für die Kinder ist das ein sanfter Start.“ Manche Eltern starten mit ein paar Stunden vor dem Wiedereintritt ins Berufsleben.

Der kleine Silas macht auf dem Rasen erste Gehversuche mit Tagesmutter Elisabeth Bußmann. Heute verbringt er seinen ersten Vormittag ohne seine Mama. Zum Start gibt es eine Eingewöhnungsphase, in der die Eltern mitgehen“, erklärt Jutta Büning. „Wenn wir merken, dass die Kinder angekommen, ziehen sich die Eltern nach und nach zurück.“

Fünf Tagesmütter und einen Tagesvater gibt es in Heek. Sie dürfen jeweils bis zu fünf Kinder betreuen. Voraussetzung dafür ist eine Pflegeerlaubnis. Der Qualifizierungskurs für Tagespflegepersonal dauert 160 Stunden. Außerdem müssen alle Haushaltsmitglieder ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen. Fachberaterin Jutta Büning ergründet in persönlichen Gesprächen vor Ort, ob die Persönlichkeit und die Räumlichkeiten stimmen.

Während die Kinder im Garten spielen, beginnt Monika Benkhoff mit der Vorbereitung des Mittagessens. Heute geht es schnell, denn es gibt Nudeln. „Die gehen immer“, verrät die Tagesmutter. Der Grünkohl am Vortag sei auf weniger Begeisterung gestoßen. „Die Kinder habe ich beim Kochen immer im Blick“, versichert sie. „Und zum Essen habe ich dann eine große Herde in meiner kleinen Küche.“

Nach dem Mittagessen gehen die Kinder ins Bett. Jedes Kind hat seinen eigenen Schlafbereich. „Ich habe es auch schon ohne Mittagsschlaf probiert, da gab es ab nachmittags Chaos mit müden Kindern“, so Monika Benkhoff. Die „Langschläfer“ weckt sie nach einer Weile. „Sonst kriegen ihre Eltern sie abends nicht ins Bett.“ „Ein fester Tagesablauf und Rituale geben den Kindern Halt“, meint Jutta Büning. Und den Tagesmüttern Zeit zum Verschnaufen.