Die dafür nötige Unterstützung soll aus Düsseldorf kommen. NRW-Heimatministerin Ina Scharrenbach ( CDU ) hatte sich angekündigt, um einen Förderbescheid über 11 500 Euro an die Gemeinde zu übergeben. Als sie ankam, ließ es sich der Vorsitzende des Heimatvereins, Theo Franzbach, nicht nehmen, sie als Ehrengast zur Enthüllung der Skulptur im April einzuladen.

Eine Unterschrift des Bürgermeisters war nötig, dann war die Landesförderung aus dem Heimat-Fonds besiegelt. „Wer den Platz hier sieht, merkt: Heimat ist hier nicht nur eine Luftblase, sondern wird auch umgesetzt“, so Bürgermeister Franz-Josef Weilinghoff. „Eine Skulptur zum Anfassen und zum dazusetzen halte ich für eine sehr gute Idee.“ „Heimat lebt davon, dass man sich dafür einsetzt“, lobte die Ministerin das Projekt des Heimatvereins. „Und ich glaube, Paul Advena war mit Leib und Seele Nienborger.“

„Er war ein Weltbürger, der seine Heimat in der weiten Welt nicht vergessen hat“, erklärte Franzbach. Gelebt hat der Apotheker und Heimatdichter in Kairo, Alexandria, Istanbul und in der Schweiz. 1941 schickte er seiner „Heimatstadt Nienborg als ein Zeichen alter Anhänglichkeit“ zwei seiner handschriftlichen Gedichtbände. Einen Teil der erhalten gebliebenen Werke erhielt der Heimatverein. „O wie schön ist es, eine Heimat zu haben, eine Heimat, mit der man durch Geburt, durch Erinnerungen und durch Liebe verbunden und verwachsen ist“, schrieb Advena. Nun bekommt er einen symbolischen Platz in seiner Heimat.

Zu verdanken ist dies einem Zufallsfund. Anlässlich des 50-jährigen Bestehens in diesem Jahr hatte der Heimatverein nach einer Möglichkeit gesucht, dem Dorf etwas Bleibendes zu übergeben. „Wir hatten zuerst daran gedacht, an die ehemalige Gerichtsstätte der Burg zu erinnern“, verriet Theo Franzbach. Aber an einen Ort zu erinnern, an dem auch Todesurteile ausgesprochen wurden, sei schwierig.

Gerade als der Plan aufkam, den Platz an der Mühle umzugestalten, entdeckte Johannes Buss im Archiv des Heimatvereins das Gedicht „An der Mühle in Nienborg“. In Gesprächen mit dem Horstmarer Künstler Erich Büscher-Eilert und der Landschaftsarchitektin Nina Stirnberg entstand der Plan vom sitzenden Paul Advena. „Das war die viel bessere Idee, aber auch die teurere“, so Franzbach. Die Hälfte der Projektkosten kommt aus dem Fördertopf, der Rest soll über Sponsoren finanziert werden.