Ein Heeker in Paraguay

Wochenlange Regenfälle hatten den Chaco, ein Gebiet, das sich über den gesamten Westen des Landes erstreckt, heimgesucht. Hilfe zu organisieren, ist extrem schwierig. „Hunderte Familien können nicht mehr mit Wasser und Lebensmitteln versorgt werden“, erklärt der Bischof. Fast alle Wege sind unbefahrbar. Die Bevölkerung, die zur Hälfte aus Indio-Gruppen besteht, wohnt weit verstreut. „Unsere Diözese ist so groß wie ein Drittel Deutschlands. Aber die Region ist dünn besiedelt.“ 75 000 Menschen auf 125 000 Quadratkilometern.

Viele Dörfer seien nur per Hubschrauber zu erreichen, berichtet Alfert. Besonders an Lebensmitteln und Trinkwasser fehlte es. „Die Leute leben im Wasser, aber haben kein Trinkwasser.“ Die Überschwemmung trifft vor allem die Ärmsten. „Die meisten Leute arbeiten auf den Farmen der Großgrundbesitzer und verlieren ihre Arbeit. Dann haben sie überhaupt nichts mehr“, so Alfert.

Der Bischof versucht, Hilfe zu organisieren. „Wir sammeln Lebensmittel, Trinkwasser und Kleidung und versuchen mit den Regierungsstellen, die Sachen zu den Leuten zu bringen.“ Das sei praktisch kaum umzusetzen. „Selbst Traktoren bleiben im Schlamm stecken.“

Ein Ende der Katastrophe ist nicht in Sicht. „Heute ist wieder Regen angekündigt“, sagt Alfert am Montag. „Und es wird Monate dauern, bis das Wasser verdunstet ist, da es nicht abfließt und auch kaum versickert.“ Und so wächst auch die Angst vor Infektionskrankheiten. „Vielleicht wird alles noch schlimmer“, fürchtet Alfert.

​Verantwortlich für die humanitäre Katastrophe macht er irdische Kräfte. „Die Regierung tut viel zu wenig. Die sagen immer, es gebe kein Geld.“ Dabei verhindere sie zugleich, dass internationale Hilfsgelder ins Land kommen. Denn dafür müsse sie die Gegend erst offiziell zum Katastrophengebiet erklären. Dabei kämpfe er seit Jahren für eine Verbesserung der Situation im Chaco. „Es muss hier eine Organisation eingerichtet werden, die im Katastrophenfall helfen kann.“ Außerdem versäume es die Regierung, für befahrbare Straßen zu besorgen. Auch der Raubbau an der Natur im Land mache sich bemerkbar. „Hier werden bis zu 1000 Hektar Tropenwald im Jahr abgeholzt. Das hat dramatische Effekte.“ Dazu komme die soziale Ungleichheit: „Geld gibt es genug, aber das verteilt sich auf wenige Leute, die nichts abgeben wollen.“ Eigentlich wollte sich Lucio Alfert zur Ruhe setzen. Den Antrag hat er schon nach Rom geschickt. „Aber der Papst reagiert noch nicht“, sagt der 77-jährige. Es scheint so, als sei seine Mission in Paraguay noch nicht beendet.