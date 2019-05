Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Heek -

Leichte Verletzungen hat eine 56 Jahre alte Radfahrerin am Montag bei einem Unfall erlitten. Die Ahauserin war mit dem Rad von Ahaus kommend gegen 7 Uhr in Richtung Heek auf dem Geh- und Radweg an der B 70 unterwegs. An der Einmündung zum Autobahnanschluss A 31 erfasste sie der Wagen eines Neuenkircheners (28), der von der A 31 kommend nach rechts abbiegen wollte. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 600 Euro.