Erste Sichtungen in Nienborg

Heek/Nienborg -

Der Eichenprozessionsspinner zieht wieder seine Kreise in der Gemeinde Heek. So kursieren derzeit Bilder von Sichtungen in den Nienborger Facebook-Gruppen. „Wir haben schon vereinzelt Meldungen bekommen“, bestätigt Doris Reufer vom Ordnungsamt. „Wir nehmen das dann auf und sichten die Orte.“