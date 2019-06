Mit prallen Reifen auf große Tour

Viele Radfahrer trafen sich am Epping’schen Hof in Heek, am Neuen Rathaus in Schöppingen und am Langen Haus in Nienborg. Ganz nach dem Motto „Mit der Fiets durch die Gemeinde“ hätten die zwei Kommunen passende Fahrradrouten abseits der Hauptstraßen geplant, so Heidi Schiller von der Heeker Gemeindeverwaltung.

Perfekt ausgestattet gab der Heeker Bürgermeister Franz-Josef Weilinghoff um 11 Uhr den Startschuss. „Das Wetter ist super. Der Reifendruck ist optimal. Dann lass uns mal losradeln“, sagte Weilinghoff, schwang sich aufs Rad und trat in die Pedale.

Die einzelnen Ziele der jeweiligen Etappen waren 15 Heeker und Schöppinger Gastronomiebetriebe. Zusätzlich wurde ein Gewinnspiel organisiert. Der Wegweiser-Flyer fungierte als Sammelkarte für das Gewinnspiel. Es galt, sich entlang der Route in den Gaststätten und Cafés sechs Stempel abzuholen. War die Stempelkarte gefüllt, konnte sie jeder Teilnehmer nach der Radtour an den Startpunkten in die Boxen werfen, um an der Verlosung teilzunehmen. Als Gewinn lockten zum Beispiel Eintrittskarten für ein Kabarett und Gutscheine für ein Essen.

Anradeln in Heek und Schöppingen 1/22 Viele Radfahrer nutzten das Anradeln der Gemeinde Heek und Schöppingen für einen schönen Ausflug am Pfingstmontag. Foto: privat

Viele Radfahrer nutzten das Anradeln der Gemeinde Heek und Schöppingen für einen schönen Ausflug am Pfingstmontag. Foto: privat

Viele Radfahrer nutzten das Anradeln der Gemeinde Heek und Schöppingen für einen schönen Ausflug am Pfingstmontag. Foto: privat

Viele Radfahrer nutzten das Anradeln der Gemeinde Heek und Schöppingen für einen schönen Ausflug am Pfingstmontag. Foto: privat

Viele Radfahrer nutzten das Anradeln der Gemeinde Heek und Schöppingen für einen schönen Ausflug am Pfingstmontag. Foto: privat

Viele Radfahrer nutzten das Anradeln der Gemeinde Heek und Schöppingen für einen schönen Ausflug am Pfingstmontag. Foto: privat

Viele Radfahrer nutzten das Anradeln der Gemeinde Heek und Schöppingen für einen schönen Ausflug am Pfingstmontag. Foto: privat

Viele Radfahrer nutzten das Anradeln der Gemeinde Heek und Schöppingen für einen schönen Ausflug am Pfingstmontag. Foto: privat

Viele Radfahrer nutzten das Anradeln der Gemeinde Heek und Schöppingen für einen schönen Ausflug am Pfingstmontag. Foto: privat

Viele Radfahrer nutzten das Anradeln der Gemeinde Heek und Schöppingen für einen schönen Ausflug am Pfingstmontag. Foto: privat

Viele Radfahrer nutzten das Anradeln der Gemeinde Heek und Schöppingen für einen schönen Ausflug am Pfingstmontag. Foto: privat

Viele Radfahrer nutzten das Anradeln der Gemeinde Heek und Schöppingen für einen schönen Ausflug am Pfingstmontag. Foto: privat

Viele Radfahrer nutzten das Anradeln der Gemeinde Heek und Schöppingen für einen schönen Ausflug am Pfingstmontag. Foto: privat

Viele Radfahrer nutzten das Anradeln der Gemeinde Heek und Schöppingen für einen schönen Ausflug am Pfingstmontag. Foto: privat

Viele Radfahrer nutzten das Anradeln der Gemeinde Heek und Schöppingen für einen schönen Ausflug am Pfingstmontag. Foto: privat

Viele Radfahrer nutzten das Anradeln der Gemeinde Heek und Schöppingen für einen schönen Ausflug am Pfingstmontag. Foto: privat

Viele Radfahrer nutzten das Anradeln der Gemeinde Heek und Schöppingen für einen schönen Ausflug am Pfingstmontag. Foto: privat

Viele Radfahrer nutzten das Anradeln der Gemeinde Heek und Schöppingen für einen schönen Ausflug am Pfingstmontag. Foto: privat

Viele Radfahrer nutzten das Anradeln der Gemeinde Heek und Schöppingen für einen schönen Ausflug am Pfingstmontag. Foto: privat

Viele Radfahrer nutzten das Anradeln der Gemeinde Heek und Schöppingen für einen schönen Ausflug am Pfingstmontag. Foto: privat

Viele Radfahrer nutzten das Anradeln der Gemeinde Heek und Schöppingen für einen schönen Ausflug am Pfingstmontag. Foto: privat

Viele Radfahrer nutzten das Anradeln der Gemeinde Heek und Schöppingen für einen schönen Ausflug am Pfingstmontag. Foto: privat

„Die Idee dahinter ist simpel und das Konzept hat sich in Heek seit Jahren bewährt“, sagte Sabine Sitte, Angestellte der Gemeinde Schöppingen und Mitorganisatorin. Aus der ursprünglichen Rundtour beim ersten „Anradeln“ zwischen Heek, Nienborg und Ahle ist inzwischen ein nachbarschaftliches Projekt entstanden. „Nach Epe und Metelen konnte dieses Jahr Schöppingen als Partner gewonnen werden“, so Heidi Schiller.

Die vier Routen waren zwischen 32 bis 45 Kilometer lang. „Wer wollte, konnte gemütlich nur die kleine Runde zwischen Heek und Schöppingen radeln“, sagte Sabine Sitte. Es konnte aber auch bis nach Eggerode oder über Nienborg und weiter bis nach Ahle gefahren werden. Für Pedelec-Fahrer gab es an fünf Stationen die Möglichkeit, den Akku aufzuladen.

Für die Jüngsten wurde an der Milchtankstelle in Gemen eine Hüpfburg aufgestellt, am Reiterstübchen in Heek konnten sich angehende Robin Hoods im Bogenschießen versuchen, und wer schon immer mal einen Blick in die Kornwassermühle in Nienborg werfen wollte, hatte beim „Anradeln“ Gelegenheit dazu. Für musikalische Unterhaltung sorgten an der Mühle die Dinkelmusikanten. Auf der Burg bot Albert Bömer Führungen an.

Selbst eine vierköpfige Gruppe aus Frankfurt und Düsseldorf machte mit. „Wir sind hier im Urlaub und haben die Möglichkeit wahrgenommen, hier mitzufahren. Es ist einfach herrlich, durch diese tolle Landschaft zu radeln und nebenbei noch Land und Leute kennenzulernen“, schwärmte ein Radfahrer aus der Gruppe.