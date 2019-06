Erschließung früher als geplant

Heek -

Mehr als zehn Jahre ist es her, dass Heek mit Hülsta seinen größten Arbeitgeber verlor. Doch bis zuletzt prägten die ehemaligen Fertigungshallen des Möbelherstellers mit Sitz in Stadtlohn das Ortsbild an der B 70. Seit einem halben Jahr laufen die Abrissarbeiten auf dem Gelände. Doch von außen deutlich sichtbar ist der Abbruch erst seit Anfang Juni. Inzwischen steht kaum noch ein Stein auf dem anderen.