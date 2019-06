Vor dem Festzelt bereitete Schießmeister Ingo Elsbernd das Vogelschießen vor. Zweimal wurde eine längere Feuerpause eingelegt, denn die Verantwortlichen befürchteten, dass es zeitlich zu schnell mit dem Vogelschießen ein Ende haben könnte.

In der letzten Etappe zeigte sich der Vogelrest doch noch zäh. Unter mehreren Bewerbern gab Hermann Große Vestert dem Vogel um 14.15 Uhr mit dem 225. Schuss den Rest. Zuerst ging er etwas geschockt in die Knie, brach aber dann in Freudenjubel aus.

Ehrendamen sind Anne Große Vestert und Karin Oergel, Ehrenherren Berthold Göcke und Heinz Oergel.

Der Festreigen hatte am Donnerstagnachmittag mit dem Antreten begonnen. Auf dem Hof von Josef Wigger wurden einige Mitglieder geehrt. Ein weiterer Höhepunkt war der Empfang des Brudervereins Ahle 1878.

Am heutigen Samstag ist ab 13 Uhr die Nachfeier mit Runkelschießen.