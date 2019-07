24-Jähriger muss für Falschaussage teuer bezahlen

Heek -

Wegen uneidlicher Falschaussage musste sich am Montag ein junger Ostfriese vor dem Amtsgericht in Ahaus verantworten. Das Gericht verurteilte den 24-Jährigen zu einer saftigen Geldstrafe über 4200 Euro (140 Tagesätze à 30 Euro). Angefangen hatte alles im vergangenen Jahr mit einer Schlägerei im Dorf Münsterland in Legden. Ein Freund des Angeklagten hatte einem Heeker ins Gesicht geschlagen.