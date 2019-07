Insgesamt hat RWN fünf Flächen zur Verfügung. Davon sind derzeit jedoch nur drei Plätze von den Senioren-Fußballern nutzbar. Zwei der Plätze haben Flutlicht. Eigentlich würde das für den Spiel- und Trainingsbetrieb in den Wintermonaten reichen, doch der zweite Platz macht Ärger.

„Schon seit Jahren haben wir da Probleme“, sagt der erste Vorsitzende Martin Mensing . Etliche Jahre liefen an diesem Spielfeld schon Sanierungsarbeiten. „Um den Spiel- und Trainingsbetrieb im Winter aber für alle zufriedenstellend zu sichern, wollen wir den Platz mit der Nummer vier richtig herrichten“, erklärt Mensing.

An dieser Stelle kommt der Antrag des Clubs an die Gemeinde ins Spiel. Derzeit nutzen nur die Jugendteams das Feld. Das Herrichten für den Seniorenspielbetrieb sei, so der Vorsitzende, kein großer Aufwand. Doch ohne Flutlichtanlage mache das wenig Sinn. Eine erste Kostenschätzung der Firma Elanko aus Heek ergab eine Summe in Höhe von 30 000 Euro. Darin enthalten sind neun LED-Flutlichtstrahler auf acht Flutlichtmasten.

Die CDU in Person von Mario Strehlow brachte den Vorschlag ein, ob übergangsweise nicht auch eine mobile Flutlichtanlage Sinn ergeben könne. Stichwort: geringe Kosten und weniger Belastung des Gemeinde-Etats. Die Verwaltung wird nun prüfen, ob dieser Vorschlag realisierbar ist.

Die Ausschuss-Mitglieder empfahlen davon unabhängig dem Rat, die Ausgaben im Haushalt 2019 zur Verfügung zu stellen und nach Freigabe der Gelder die Flutlichtanlage bis Mitte Oktober 2019 errichten zu lassen.