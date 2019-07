Dabei wird die musikalische Bandbreite genauso vielfältig sein wie in den Vorjahren auch. Wave, Gothic, Rock, US-Westküsten-Schweinepunk’n’Roll, Polkas, Walzer, Schlager und vieles mehr. „Es ist einfach eine unglaublich tolle Mischung“, so Heidi Schiller von der Gemeindeverwaltung.

Als Auftakt zur Moonlight Musiknacht findet in Kooperation mit der Landesmusikakademie NRW bereits am Freitag (19. Juli) um 19.30 Uhr ein Open Air Konzert der World Percussion Academy vor dem Langen Haus statt. Einer der Top-Acts am Samstag (20. Juli) ist ohne Frage Achim Petry mit seiner Band. Der Sohn von Schlagerlegende Wolfgang „Wolle“ Petry ging bereits 2007/08 auf Tournee und präsentierte Neuauflagen der Hits seines Vaters. Das Motto: Der Wahnsinn geht weiter.

Auch die Gruppe „Girl“ (Milan Hofmann/Dennis Hölscher) ist mit von der Partie. Die Gruppe lässt ihre Energie zu brachialen bis atmosphärischen Sounds verschmelzen. So formuliert es die Gemeinde in ihrer Ankündigung. „Am besten kommt man vorbei und überzeugt sich selbst“, sagt Heidi Schiller. Und sie verrät vielsagend: „Die Gruppe hat Nienborger Wurzeln.“

Wobei das eher die Regel als die Ausnahme sei. „Wir haben hier oft Gruppen, die einen direkten Bezug zu Heek oder Nienborg haben.“ Für die Mitglieder des Nienborger „Bollock-Brothers“-Fanclubs ist natürlich der Auftritt ihrer Lieblinge das absolute Highlight. Aber auch bei allen anderen Musikfans dürfte die Mischung aus New Wave, Synthie-Pop und Punk-Rock für gute Laune sorgen.

„Wir rechnen mit 2000 bis 3000 Besuchern“, so Heidi Schiller. Einlass ist ab 19.15 Uhr und gerockt wird bis tief in die Nacht. Karten im Vorverkauf (Sparkasse, Volksbank und Bürgerbüro in Heek und Nienborg) kosten neun Euro, an der Abendkasse 12,50 Euro.

„Und in diesem Jahr gibt es für die Gäste noch etwas Besonderes“, so Heidi Schiller. Denn die Eintrittskarte dient gleichzeitig als Busfahrkarte. Am Samstag und Sonntag (20./21 Juli) können damit die Linie N 14 und R 77 kostenlos benutzt werden. „Wir hoffen natürlich, damit auch Menschen von weiter außerhalb anlocken zu können.“