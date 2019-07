251 Kinder, 46 Betreuer, 15 wechselnde Küchenhelfer und über 1000 Besucher am Lagerabend – das sind nur ein paar der Zahlen, um die Dimension der diesjährigen Stadtranderholung mit dem Zeltlager der KAB St. Joesef Heek (13. bis 20. Juli) zu skizzieren.

Dabei zählen auch in der 40. Auflage das Zeltlager (16. bis 19 Juli) und der dazugehörige Lagerabend zu den Highlights. Traditionsgemäß war es beim Lagerabend am Dienstag auch Eltern, Freunden und Interessierten gestattet, die „Zeltstadt“ mit 20 Großraumzelten auf dem Sportplatz am Dinkelstadion zu betreten. Ansonsten ist das Lager eine elternfreie Zone.

Gut 1000 neugierige Besucher ließen sich diese Chance nicht entgehen. „Die Zahl ist grob geschätzt, dürfte aber hinkommen“, so Petra Rengers von der KAB St. Joesef. Während des Zeltlagers ist ihr Platz die Küche. „Wir müssen jeden Morgen 700 Brötchenhälfte beschmieren. Das ist schon eine Herausforderung.“

Übrigens sind alle, die an der Gestaltung der Stadtranderholung mitwirken, als Ehrenamtler im Einsatz. „Wir haben glücklicherweise auch einige sehr aktive Rentner, die uns helfen“, so Rengers. Am Lagerabend selbst waren noch mal 30 zusätzliche Helfer im Einsatz.

Und dieser Abend erfüllt jedes Jahr aufs Neue einen besonderen Zweck. „Die Einnahmen sind wichtig für die Finanzierung der gesamten Stadtranderholung.“ Essen, Trinken und eine große Tombola, für die ortsansässigen Unternehmen die Preise stellten, dienten als Einnahmequellen.

Was vielleicht auf den ersten Blick nicht deutlich wird: Hinter der Stadtranderholung steckt jede Menge Planungsarbeit. „Für das diesjährige Programm fingen die ersten Planungen bereits Ende 2018 an“, berichtet Rengers. Die heiße Planungsphase sei dann im Februar dieses Jahres angelaufen. „Es müssen eben unheimliche viele Dinge organisiert werden.“

Und was ist der „Lohn“ für die vielen Helfer? Darauf hat zumindest Petra Rengers eine klare Antwort: „Wenn die Kinder am Samstag völlig ausgepowert und glücklich sind, haben wir alles richtig gemacht und sind sehr zufrieden.“