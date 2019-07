Die Eroberung des Heiligen Landes

Sie wirkt immer noch überwältigt, wenn sie von ihrem Musikerlebnis in der Karwoche spricht. Hermia Schlichtmann durfte sich musikalisch auf der Klais-Orgel im Elma Art Center, südlich von Haifa, in Israel austoben. Jene Orgel, die als beste des Landes gilt.

„Ein unvergessliches Erlebnis. Israel, die Woche vor Ostern und die beste Orgel des Landes – mehr geht nicht.“ Und nicht nur der Klang der Orgel überzeugte die studierte Kirchenmusikerin. Auch optisch hat das imposante Musikinstrument einiges zu bieten. Durch blau-türkise Lichter illuminiert, verlieh die Orgel, so schildert es Schlichtmann, dem Konzert eine ganz besondere Atmosphäre.

Dass der 53-Jährigen die Ehre zukam, auf diesem Instrument spielen zu dürfen, war zwei Zufällen geschuldet. Zum einen suchte ein befreundeter Chorleiter vom Oberurseler Projektchor spontan Ersatz für besagte Israelreise. Der eigentlich eingeplante Organist brach sich kurz zuvor die Hand. Es musste also Ersatz her, denn ausfallen sollte die musikalische Reise auf keinen Fall.

Zum anderen hatte Schlichtmann selbst Urlaub. „Einen kleinen Moment habe ich aber überlegt, da ich inmitten der Vorbereitungen mit meinen eigenen Chören war“, so die Musikerin, die mittlerweile in Wölfersheim wohnt. „Aber letztlich wollte ich diese einmalige Chance einfach ergreifen.“

Hermia Schlichtmann Foto: privat

Einmalig obwohl die gebürtige Heekerin bereits seit 49 Jahren musiziert. „Mit vier Jahren habe ich Klavierunterricht bekommen.“ Musik liege ihr einfach im Blut. Mit 13 Jahren startete dann die „Orgel-Karriere“.

Der Heeker Chorleiter und Organist Manfred Pieper (79) nahm die Nachwuchsmusikerin unter seine Fittiche. Insgesamt 42 Jahre war Pieper ehrenamtlich im Einsatz und hat musikalisch allerhand erlebt. Dennoch ist die Verbindung zu Hermia Schlichtmann eine ganz besondere. „Eigentlich zu der ganzen Familie, die ich im Laufe der Zeit sehr gut kennenlernen durfte“, so Pieper.

Er habe die Musikerin, die aus einer durch und durch musikbegeisterten Familie komme, letztlich mit den Basics an der Orgel vertraut gemacht. „Ihr großer Meister war ich aber nicht“, sagt der 79-Jährige lachend.

„ Letztlich wollte ich diese einmalige Chance einfach ergreifen. Letztlich wollte ich diese einmalige Chance einfach ergreifen. “ Hermia Schlichtmann

Dennoch waren es musikalisch prägende Jahre für Hermia Schlichtmann. „Ich habe einfach unglaublich viel von Manfred Pieper gelernt.“ Toll sei gewesen, erinnert sich Schlichtmann, dass ihr Musiklehrer sie früh an die Praxis herangeführt habe. „Ich durfte schnell den Kirchenchor auf der Orgel begleiten.“ Die Orgel in Heilig Kreuz Heek sei ihr daher noch in bester Erinnerung. Wenngleich die Klais-Orgel in Israel noch mal eine Nummer imposanter sei.

Die Verbindung zwischen Schlichtmann und Pieper ist auch heute noch eine besondere. „Er besucht mich regelmäßig bei meinen Konzerten.“ Und Manfred Pieper ergänzt: „Ich freue mich jedes Mal, wenn sie mich dann in den Arm nimmt.“

Doch zurück zum Israel-Trip. Denn bei diesem drehte sich nicht allein alles um die Musik. Auch Land und Menschen lernte Schlichtmann kennen. Besonderen Eindruck hinterließ ein Gespräch mit der Holocaustüberlebenden Hanna Tidhar. „Erzählt den Menschen zu Hause, wie Israel wirklich ist“, gab diese der Musikerin mit auf den Weg.

Dass Hermia Schlichtmann Heek noch vor Vollendung des 18. Lebensjahres verließ, hatte mit ihrer Zukunftsplanung zu tun – dem Kirchenmusikstudium. „Die Verbindung zu Heek habe ich aber nie verloren.“ Viele Familienangehörige leben noch in der Dinkelgemeinde. „Und die besuche ich natürlich regelmäßig.“