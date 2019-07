Die Bögen sind schon gekauft

Eine Rechnung über eine Tonne Bier ist der Nachweis, dass in Nienborg bereits 1520 ein Schützenfest gefeiert wurde. „Wir wünschen uns ein Fest, das wir mit der ganzen Gemeinde sowie Gästen und Freunden feiern möchten“, sagt Präsident Markus Callenbeck . Für den festlichen Schmuck sorgen prächtige Straßenbögen, Wimpelketten in den Straßen und die Schützenfahnen an den Häusern.

„Die Arbeit haben wir in sechs Arbeitsgruppen aufgeteilt“, beschreibt der Präsident die Vorbereitung. Das sind Festschrift/Öffentlichkeitsarbeit, Zeltschmuck, bunter Abend, Sternmarsch, Bögen und Sponsoring. Regelmäßig treffen sich die Mitglieder der Gruppen. Es werden eigene und fremde Ideen zusammengetragen. Hierbei werfen die Bürgerschützen auch den Blick über den Tellerrand. In den vergangenen Jahren haben sie an vielen Vereinsjubiläen teilgenommen und die guten Dinge und Erfahrungen mit nach Nienborg genommen.

Treuer Begleiter in der gesamten Vorbereitung und während des Festes ist das Maskottchen „Bernie“. Der Name wurde aus den Namen Bernardus und Nienborg abgeleitet. „Ber“ steht für Bernardus Hermannus Billerbeck, der älteste anhand einer Königsplakette nachweisbare König der Bürgerschützen aus dem Jahre 1680. „Nie“ sind die ersten drei Buchstaben des Ortes Nienborg. Ob auf allen Schreiben oder Aufklebern, Bernie ist der Schützenfamilie ein treuer Begleiter.

„Das Fest können wir finanziell allein nicht stemmen. Da sind wir auf Sponsoren angewiesen“, sagt Markus Callenbeck und weist darauf hin, dass aktuell zahlreiche mögliche Gönner und Werbepartner aufgesucht und um Unterstützung gebeten werden.

Die Vorstandsmitglieder erhalten neue Zylinder, die Offiziere neue Uniformjacken und der gesamte Verein eine neue Schützenfahne.

Eine Festschrift wird erstellt, in der besonders die zurückliegenden 25 Jahre der Vereinsgeschichte präsentiert werden. „Für das Festbuch und eine Ausstellung suchen wir Bilder und Exponate, die bislang noch nicht veröffentlicht wurden“, bittet Markus Callenbeck die Bevölkerung um Unterstützung. Bilder und Exponate wie Orden, alte Uniformen oder Plakate können bei Oliver Büning, Klaus Lammers oder Martin Mensing abgegeben werden.

„Für den bunten Abend wurden die auswärtigen und heimischen Showakteure bereits gebucht“, sagt der Präsident.

Sehr viel Schweiß floss zuletzt bei den Mitgliedern der Arbeitsgruppe Bogen. Mit einem großen Fahrzeugkonvoi machten sie sich auf den Weg nach Sellen-Veltrup. Der Schützenverein in der Burgsteinfurter Bauerschaft feierte vor wenigen Wochen sein 500-jähriges Bestehen. Dort haben die Bürgerschützen drei große Straßenbögen gekauft, die nun abgebaut und nach Nienborg transportiert wurden.

Im vergangenen Jahr kauften die Bürgerschützen einen Straßenbogen vom Schützenverein St. Hubertus Epe. „Auch weiß ich von einigen Nachbarschaften, dass sie schon fertige Bögen zurückgelegt haben“, freut sich Markus Callenbeck auf die vielfältige Unterstützung.

Zu einer ersten Besprechung treffen sich die Könige und Kaiser mit den Mitgliedern des geschäftsführenden Vorstandes am Freitag (19. Juli) um 19 Uhr im Kegelhaus Wissing.