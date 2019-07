Rat genehmigt drittes Flutlicht

Auf etwa 30 000 Euro belaufen sich die Kosten für die LED-Flutlichtanlage auf dem Platz mit der Nummer vier im Eichenstadion. Zwar gibt es auf den Plätzen mit der Nummer zwei und drei jeweils eine Flutlichtanlage, aber der zweite Platz bereitet schon lange Ärger.

„Für einen reibungslosen Trainings- und Spielbetrieb ist eine weitere Alternative essenziell für uns“, sagte der Vereinsvorsitzende Martin Mensing .

Im Sommer 2014 führte eine Baufirma aus Lingen Sanierungsarbeiten am zweiten Spielfeld durch. Seitdem zieht sich der Ärger wie ein roter Faden bis in die Gegenwart. Im Oktober 2018 legte ein Sachverständigenbüro dann einen Untersuchungsbericht vor.

In diesem heißt es, dass die Versickerungsfähigkeit des Bodens nicht so ist, wie sie nach DIN-Vorschriften sein müsste. Ergo bilden sich bei längeren Regenfällen Pfützen, die nicht zügig ablaufen. Der Platz ist in dieser Zeit nicht bespielbar.

Die 30 000 Euro sind nicht im diesjährigen Haushalt vorgesehen​ Darum ist Martin Mensing froh, dass die Gemeinde jetzt grünes Licht gegeben hat, dem Verein mit der Finanzierung aus dem Schlamassel zu helfen. Die 30 000 Euro werden also überplanmäßig zur Verfügung gestellt. Darauf einigte sich der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung.​

Noch sei aber nicht klar, wie genau die Anlage aussehen werde. Zwar ist in der Vorlage von neun LED-Flutlichtstrahlern auf acht Flutlichtmasten die Rede, aber das sei nicht in Stein gemeißelt. „Wir beraten das derzeit noch intern, was nötig ist“, so Mensing. Zuletzt schauten sich Verantwortliche des Clubs die Sache vor Ort ganz genau an. „Wir machen uns Gedanken über die Lage und die Größe des Spielfeldes, welches ausgeleuchtet werden soll“, erklärte Mensing. Darum war einen Tag später auch ein Mitarbeiter des Bauamts sowie ein Elektromeister für eine Begutachtung vor Ort. Ein Vermessungstechniker soll zudem zeitnah die Fläche konkret ausmessen.

Hintergrund all dessen ist, dass die erste Kostenschätzung über 30 000 Euro nun bereits etliche Monate zurückliegt. „Wenn wir als Verein beispielsweise die Erdarbeiten selbst stemmen, könnten wir den Preis nach unten korrigieren“, so Mensing. Noch sind aber viele Fragen offen.

Einigkeit herrscht jedoch darüber, wo die Technik der neuen Flutlichtanlage untergebracht werden soll – in dem Versorgungsraum am dritten Spielfeld.

Die CDU-Fraktion möchte zudem überprüfen lassen, ob nicht auch eine mobile Flutlichtanlage als Lösung dienen könne. Solange zumindest, bis die Probleme auf Platz zwei der Geschichte angehören. Das Kalkül: Eine mobile Flutlichtanlage sei günstiger als eine dauerhafte Installation. „Diese Möglichkeit beziehen wir in die Planung mit ein“, so Mensing.

So oder so – die Zeit drängt. „Die Leuchtmittel für eine LED-Anlage haben eine hohe Lieferzeit“, sagte Mensing. Und vereinsintern sei die Zeitumstellung auf die Winterzeit (27. Oktober) Stichtag bis zur Errichtung der Flutlichtanlage. Denn dann werden die Tage schlagartig kürzer und der Trainingsbetrieb muss zwangsläufig unter Flutlicht stattfinden – im Idealfall auch auf Platz vier.