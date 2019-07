Handy-Ortung reicht Gericht zur Verurteilung

Der Diebstahl ihrer Geldbörse mit 400 Euro Bargeld, Karten, Papieren und ihrem Smartphone in einem Heeker Textilgeschäft lag schon acht Monate zurück, aber die Nienborgerin konnte sich noch ganz genau an die Details erinnern. Die Tat lastete sie im Amtsgericht Ahaus der 23-jährigen Angeklagten an. Laut Anklageschrift sei dadurch ein Schaden von 1000 Euro entstanden.

Im Geschäft habe die Geschädigte die Angeklagte mit ihrem Baby gesehen, sagte sie im Zeugenstand aus. Als die Angeklagte das Geschäft verlassen habe, fehlten der Nienborgerin Geldbörse und Handy. Mit dem Smartphone ihrer Schwägerin habe sie ihren Mann angerufen, der das gestohlene Mobilfunkgerät dort ortete, wo die Angeklagte unterwegs war. Nachdem sie die 23-Jährige zur Rede gestellt hatte, sei kurze Zeit später das Handysignal dauerhaft erloschen.

Die Angeklagte schilderte diese Begegnung vollkommen anders. Die Nienborgerin habe sie angefasst, mit Worten bedroht und beleidigt aufgrund ihrer dunkleren Hautfarbe, ihr den Rucksack heruntergerissen und alle ihre Sachen in der Tasche und im Kinderwagen durchwühlt. Das wies die 38-Jährige von sich: „Ich habe sie und ihr Kind und ihre Sachen nicht angefasst oder berührt. Das hat sie nachher mit mir gemacht. Sie ist auf mich losgegangen.“

Die Angeklagte habe sich danach bei der Kassiererin des Textilgeschäfts beschwert, so erzählte sie vor Gericht. Diese habe sie angewiesen, draußen zu warten. Mit ihrem Ehemann sei sie zur Polizei gegangen. Bei ihrer Rückkehr zum vermeintlichen Tatort sei die Familie von der Polizei bis auf die Unterwäsche durchsucht worden.

Als die Angeklagte auf die Videokameras im Geschäft verwies, um ihre Unschuld zu beweisen, weigerten sich die Polizisten, die Aufzeichnungen als Beweismaterial einzusehen und zu sichern. Selbst die Wohnung der Angeklagten sei von der Polizei gründlich durchsucht worden. Es fand sich nicht eine Spur der entwendeten Gegenstände, die bis heute verschollen sind.

„Ich habe die Sachen nicht genommen. Was die Frau gesagt hat, ist alles Lüge. Ich bin sehr gläubig, das wäre Sünde in meinem orthodoxen Glauben. Ich mache so etwas nicht“, beteuerte die Angeklagte.

Aufgrund der fehlenden und von der Polizei nie angeforderten Videoaufzeichnungen war der eigentliche Vorgang des Diebstahls nicht nachweisbar. Dennoch wertete der Richter die Handy-Ortung des Ehemannes der Nienborgerin als ausreichendes Beweismaterial, um die Angeklagte zu einer Geldstrafe in Höhe von 50 Tagessätzen zu je zehn Euro zu verurteilen. Ferner muss sie, sobald ihre finanziellen Mittel das zulassen, der Nienborgerin den Wert der gestohlenen Gegenstände erstatten.