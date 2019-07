Grauer Fleppe geht’s an den Kragen

Für die Redaktion ein Anlass, einmal in Heek nachzufragen, wer denn noch den grauen, etwa DIN-A-6-großen Führerschein besitzt. Und zwar „diensttauglich“, sozusagen. Gar nicht so einfach. Vom grauen Lappen haben sich alle, die wir erreicht haben, schon getrennt.

Ein bisschen Glück haben wir bei Christoph Wiemers vom gleichnamigen Autohaus. Der Nienborger hat 1985 seinen Führerschein fürs Auto und 1983 schon den 1b-Führerschein gemacht. Aber den grauen hat er nicht mehr: „Ich glaube, den habe ich mal verlegt“, sagt er. Deswegen hat er 1995 den rosafarbenen Führerschein neu erhalten, den er auch heute noch immer dabei hat. Kann er denn mit dem Foto von 1995 noch leben? „Ach ja, ist in Ordnung“, sagt er lachend.

Walter Sosul hat noch einen grauen Führerschein. Der Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung, der 1987 nach Heek gezogen ist, hat am 10. September 1963 in Holzminden seine Führerscheinprüfung abgelegt. „2003 habe ich den Führerschein umgetauscht. Aber den alten habe ich aufbewahrt“, erzählt er im Gespräch mit der Redaktion. Vielleicht haben seine Enkelkinder ja mal Spaß daran, sich das alte, entwertete Dokument anzusehen, meint er. Der 78-Jährige ist stolz darauf, dass er seinen Führerschein nie abgeben musste. Er sei schon mal hier und da geblitzt worden und habe einen kleinen Unfall gehabt – „aber nichts Ernstes“.

Umtausch-Termine Führerscheine, die bis 31. Dezember 1998 ausgestellt worden sind, müssen wie folgt umgetauscht werden: Geburtsjahr: vor 1953 bis 19. Januar 2033, 1953 bis 1958 – 19. Januar 2022, 1959 bis 1964 – 19. Januar 2023, 1965 bis 1970 – 19. Januar 2024, 1971 oder später – 19. Januar 2025Führerscheine, die ab 1. Januar 1999 ausgestellt worden sind: Ausstellungsjahr: 1999 bis 2001 – 19. Januar 2026, 2002 bis 2004 – 19. Januar 2027, 2005 bis 2007 – 19. Januar 2028, 2008 – 19. Januar 2029, 2009 – 19. Januar 2030, 2010 – 19. Januar 2031, 2011 – 19. Januar 2032, 2012 bis 18. Januar 2013 – 19. Januar 2033. ...

Irmgard Laarveld kann sich noch genau an ihre Führerscheinprüfung erinnern: „Das war am 24. November 1966, ich war gerade 18.“ An der Josefskirche in Ahaus ging es vom Parkplatz los. „Es war so neblig, ich konnte alles im zweiten Gang absolvieren“, erzählt sie schmunzelnd. Lange gedauert habe die Prüfung nicht, einmal Rechts vor Links beachten, ein bisschen fahren, einparken – fertig. Sie hat schon vor einiger Zeit auf die Scheckkarte umgestellt. Ihr Mann und sie haben den grauen Führerschein aus der Jugendzeit aber nicht weggeworfen.

Ebenfalls in Ehren aufbewahrt hat Landrat Dr. Kai Zwicker die „graue Fleppe“. Genauso wie den Studentenausweis, wie er verrät. Er kann sich noch gut daran erinnern, dass er dem Führerschein richtig entgegengefiebert hat. „Da hat man doch früher die Tage gezählt“, sagt der Heeker schmunzelnd. Am 10. Dezember 1985 war es soweit. Und: „Ich habe die Prüfung im ersten Anlauf geschafft“, erzählt Zwicker. Ein Vorgeschmack auf Heiligabend sozusagen. Dann konnte es endlich losgehen mit dem eigenständigen mobil sein mit Fahrzeugen der Klassen drei, vier und fünf. 2014 hat Kai Zwicker den Führerschein umgetauscht. Aus pragmatischen Gründen: „Mein Personalausweis war abgelaufen. Und da habe ich den Führerschein gleich mit neu beantragt“. Der Landrat – im Übrigen auch punktefrei unterwegs – hat nun keine Lauferei mehr mit Umtauschen und kann 24 Euro anderweitig ausgeben.