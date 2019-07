Am Samstag (3. August) geht es mit der Kinderbelustigung im Festzelt in der Niestadt los. Dafür haben sich die Veranstalter einen besonderen Gast eingeladen. Georg Linde alias „Clown Georg“ wird ab 14.30 Uhr die Besucher im Festzelt unterhalten. Der Entertainer ist ein gern gesehener Gast bei den Nienborger Bürgerschützen.

Um 19 Uhr treten die Schützen gemeinsam am Festzelt an. Weiter geht es mit dem nächsten Höhepunkt im Programm des Bürgerschützenvereins: Ab 19.30 Uhr schießen Clubs und Vereine am Festzelt die Sterne aus. Die Sieger des Sternschießens werden um 22 Uhr geehrt. Anschließend legt DJ Andy im Festzelt auf und es darf bis in den frühen Morgen getanzt werden.

Am Sonntag (4. August) startet die Sommerkirmes in Nienborg. Auch dort sorgt Clown Georg für Unterhaltung bei den jüngsten Zuschauern.

Am Montag (5. August) werden die Nienborger um 6 Uhr geweckt. Um 8 Uhr treten die Schützen am Festzelt zum Kirchgang an, ab 9.30 Uhr werden die Fahne und die Stabsoffiziere ausgeholt. Nach der Kranzniederlegung und dem Ausholen von König Jörg Rosery treffen sich Schützen und Gäste im Zelt zum Frühschoppen.

Dort findet das Sommerfest ab 19.30 Uhr mit der Polonaise und dem anschließenden Festball seinen letzten Höhepunkt. Zum Festball spielt die Band Spotlight.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.