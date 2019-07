Die Hoffnung stirbt zuletzt

Die Landwirtschaft ist vom Wetter abhängig. Das kennen die Landwirte. Der Blick auf den Wetterbericht ist tägliches Ritual. Aktuell aber ist Regen wirklich das Zünglein an der Waage, wenn es darum geht, wie die Maisernte ausfällt. Wenn es nun in der zweiten Wochenhälfte, wie eigentlich angekündigt, regnet, könnte mancher Maisanbauer wieder Hoffnung schöpfen. „Wenn richtig Regen kommt dieser Tage, dann ist das gut. Aber die Frage ist trotzdem: Nimm die Maispflanze ihn auch auf?“, sagt Heinz Bendfeld .

Denn je nachdem, auf welchem Boden der Mais – eine Tropenpflanze – steht, könnte es schon zu spät sein dafür, dass sich die Maiskolben richtig ausbilden. „Der Mais lebt von der Hand in den Mund“, beschreibt Paul Weßling den bisherigen Wachstumsverlauf. Rein punktuell seien vorvergangenen Samstag Schauer gefallen. Und wenn dieser Regen Mais auf schwerem Boden erwischt hat, könnte dieser sich noch gut entwickeln. Aber wenn der auf Sandboden angepflanzte Mais seit Wochen keinen Regentropfen gesehen hat und auch in den nächsten Tagen keinen Regen abbekommt, müssen die Eigentümer sich bald Gedanken machen, ob sie diese Pflanzen vorzeitig häckseln.

Auf rund zwei Wochen schätzt Paul Weßling diesen Zeitraum des Abwägens ein. „Wir können ja nicht in die Zukunft gucken“, beschreibt der Heinz Bendfeld das Dilemma.

Wenn die Maispflanze keine Kolben bildet, werden die Landwirte häckseln und den Mais silieren. Das müsse sein, weil fürs Silieren die Pflanzen noch eine Grundfeuchte haben müssen. „Stehen lassen, geht gar nicht“, betont Paul Weßling, dass es keine Alternative gibt.

Von dem Dilemma wären dann vor allem die Schweinemäster betroffen, die den Körnermais an ihre Tiere verfüttern wollen. Diese müssten die frühzeitig gehäckselte Silage an Rindviehhalter oder Biogasanlagenbetreiber verkaufen – und von dem Erlös das Futter für ihre Schweine kaufen. Und hoffen, dass sie am Ende bei plus minus Null wieder rauskommen.

Ein kurzer Rückblick auf die Getreideernte zeigt, dass es auch da auf die unterschiedlichen Böden ankommt. Heinz Bendfeld selbst hat eine bessere Ernte eingefahren als letztes Jahr, was nicht heißt, dass sie an die Durchschnittserträge der vergangenen Jahre herankommt. Die Trockenheit hat sich überall ausgewirkt, „die Grundfeuchte ist einfach nicht im Boden“, erklärt der Heeker Ortslandwirt. „Bei den besseren Böden ging es“, weiß Paul Weßling.

Sieben Tonnen Gerste pro Hektar hat er eingefahren – aber in richtig guten Jahren sind es auch schon mal elf Tonnen. „Bei mir ist die Gerste so gerade mit dem Wasser ausgekommen“, blickt Weißling zurück. Bei Weizen und Triticale sei die Ernte nach seiner Kenntnis auch unterdurchschnittlich gewesen. Selbst die Grasernte ist nicht gut ausgefallen: Der zweite Schnitt für die Silage hätte längst geschehen müssen. Es ist zu trocken dafür.​

Heinz Bendfeld hält fest, dass es gerade in diesem Jahr, nach der lang anhaltenden Trockenheit, jede Kleinigkeit in der Bearbeitung der Felder auswirke. „Es ist schwierig zu entscheiden, wann man welchen Schritt machen muss“, sagt er. Die Landwirte halten eine Fruchtfolge ein, das heißt, sie wechseln bei der Bewirtschaftung ihrer Äcker die Pflanzen. Heinz Bendfeld hat einen Acker mit leichtem Boden, da wäre nächstes Jahr Mais an der Reihe. Aber soll er es wagen? Kommt ein drittes trockenes Jahr?

Bendfeld spricht davon, die Hoffnung auf Besserung nicht zu verlieren. Und auch Paul Weßling: „Sonntag ist Siebenschläfer vorbei, vielleicht ist dann Hoffnung.“