A 31: Baustelle wird früher fertig

„Erst gestern sind wir noch aus einem Auto heraus beschimpft worden“, erzählt Polier Frank Kleimann . Er und seine Leute in Baustellen-Orange tragen es mit Fassung. „Ich kann‘s ja verstehen, dass sich die Leute ärgern. Da werden sie von ihrem Navi hierher geführt, und dann geht‘s nicht weiter“, sagt Kleimann.

Aber die Straßenbauer hoffen ihrerseits auch auf mehr Verständnis. „Die Leute denken, ja wir pflastern hier nur ein wenig und wundern sich, dass es scheinbar nicht vorangeht und die Asphaltarbeiten noch nicht begonnen haben“, sagt Frank Kleinmann . „Die Wahrheit ist: Den größten Teil unserer Arbeit kann man gar nicht sehen, weil alles unter der Erde stattfindet.“

Frank Kleimann zählt auf: „Es werden ja nicht nur neue Spuren für Rechts- und Linksabbieger gebaut, sondern auch eine komplett neue Ampelanlage. Dafür mussten wir zahlreiche Betonfundamente bauen und über 60 Kabelschächte.“ Die Aufgabe sei hochkomplex, schließlich müssten alle Ampeln und Induktionsschleifen miteinander verbunden werden, um den Verkehr intelligent steuern zu können.

Fahrbahnumlegung Bereits ab Donnerstag (8. August) gibt es eine Neuregelung des Verkehrs auf der B 70. Dann werden für zehn Tagen die beiden provisorischen Fahrspuren auf der B 70 auf die andere Straßenseite verlegt. „Das ist aus bautechnischen Gründen notwendig“, sagt Baustellen-Polier Frank Kleimann. In dieser Zeit bleibe aber die B 70 für den Autoverkehr in beide Richtungen frei. ...

Neben dieser Erklärung hat Kleimann aber auch eine gute Nachricht für alle Autofahrer. Entgegen mancher Unkenrufe beim Start der Bauarbeiten können die Arbeiten schneller als gedacht abgeschlossen werden. Planmäßig sollten die Bauarbeiten bis zum 31. Oktober andauern. „Wenn alles so gut weiterläuft wie bisher, dann könnten wir auch schon vier Wochen früher fertig werden“, sagt Frank Kleimann.

Allerdings gibt es auch noch einen planmäßigen Wermutstropfen: Vom 2. bis zum 13. September sind nicht nur die Autobahnauffahrten gesperrt. Dann wird auch die B 70 komplett für den Autoverkehr dicht sein.

Der Verkehr wird dann still stehen, aber die Baustelle wird brummen. „Dann ist hier richtig was los: Die B 70 wird abgefräst, die Ampelanlage wird in Betrieb genommen, die Bankettarbeiten beginnen, die Asphaltschicht wird aufgetragen, die Fahrbahnmarkierungen . . . Dann werden nicht nur wie jetzt sieben Menschen auf der Baustelle arbeiten, sondern drei Mal so viele“, sagt Frank Kleimann.