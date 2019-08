In der Schützenmesse wies Bischof em . Josef Haring auf die Wichtigkeit solcher Feierlichkeiten hin: „Es ist wichtig, Feste wie die Kirmes und das Sommerfest zu feiern und damit die Gemeinschaft in Nienborg zu pflegen.“

Bei der Kranzniederlegung am Kriegerehrenmal erklärte Vizepräsident Klaus Lammers angesichts der weltweiten Krisenherde wie wichtig und aktuell es ist, den Männern zu gedenken, die in unsinnige Kriege zogen, dort ihr Leben ließen oder nicht nach Hause zurückkehrten. Mehr als 200 Nienborger Schützen machten sich im Anschluss auf den Weg Richtung Kalvarienberg und holten König Jörg Rosery aus.

Beim Frühschoppen im Festzelt sorgte der Musikverein unter der Leitung von Heike Wolbeck für die musikalische Unterhaltung.

Präsident Markus Callenbeck und Vizepräsident Klaus Lammers dankten Daniel Bußmann, Christian Hoffkamp, Hendrik Wolbeck und Stefan Callenbeck für die Organisation des diesjährigen Osterfeuers. Dieses fand erstmalig auf dem Festplatz in der Niestadt statt.

Die Vereinsverantwortlichen sprachen ebenfalls Manfred Möllers ihren Dank aus. Er hatte das Material für den Feuerkorb kostenlos zur Verfügung gestellt. Den Erlös des Osterfeuers von 600 Euro überreichte der Verein an Elisabeth Voss, Gabi Sanders und Marion Callenbeck, die sich um die caritative Einrichtung „Familie in Not“ kümmern.

Vizepräsident Klaus Lammers, Kassierer Andreas Kauling und General Josef Helling nahmen die Ehrungen verdienter Jubilare vor. „Was wäre unser Verein ohne unsere Schützen“, rief Klaus Lammers die Mitglieder des Geburtsjahrgangs 1954 auf. Franz Gausling, Manfred Kuiper, Clemens Roters, Theo Staub, Franz van Ledden und Bernfried Voss wurden in die Altersabteilung aufgenommen.

„Hier stehen 40 Jahre geballte Vorstandsarbeit“, gratulierte Klaus Lammers dem Präsidenten Markus Callenbeck und den Beisitzern Christoph Böcker, Frank Gesenhues und Frank Lütke-Wissing für ihre jeweils zehnjährige Tätigkeit im Vorstand.

Neue Träger der dritten Fahne sind Jan Heufert und Lukas Kuhnert. Leutnant Stefan Wenning und Adjudant Lennart Helling wurden neu in das Offizierskorps gewählt. Seit fünf Jahren ist Leutnant Jens Lammers als Offizier tätig. Seit 15 Jahren sind Robert Haase und Michael Schulten als Fahnenoffizier an der zweiten Schützenfahne als Offizier aktiv. Als Anerkennung erhielten sie jeweils einen Orden.

Einen neuen Schützenhut und geschmückten Schützenstock bekamen Daniel Bußmann und Ralf Baving für ihre Arbeit in der zurückliegenden Zeit. Während Daniel Bußmann sechs Jahre als Beisitzer im Vorstand tätig war, war Ralf Baving zehn Jahre als Leutnant und damit Zugführer des dritten Schützenzuges bei den Offizieren im Einsatz.

Zur Reinigung des Zeltplatzes treffen sich die Vorstandsmitglieder und Offiziere am Freitag (9. August) um 18 Uhr am Angelheim in der Niestadt.