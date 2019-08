Plötzlicher Lauf-Absage getrotzt

Eigentlich sah der Plan vor, dass Stephan Lendring von der Freiwilligen Feuerwehr Nienborg und seine Kameraden vom „Club der blauen Helme“ am 17. August am „Ruhrpott-50-Lauf“ in Datteln teilnehmen würden. Doch die jüngsten Entwicklungen machen dies unmöglich.

Dabei liegt die Schuld nicht bei den Feuerwehrleuten, die den 50-Kilometer-Lauf in voller Uniform und für den guten Zweck absolvieren wollten. Vielmehr hat der Veranstalter des Laufs, die MasterLogistics GmbH , kurzfristig einen Rückzieher gemacht.

„Uns blieb leider nichts anderes übrig. Es gab einfach zu viele kleine Baustellen, die wir nicht beheben konnten“, sagt Pressereferent Daniel Kumelis . Streckenführung, Sicherung und Genehmigungen seien dabei die größten Probleme gewesen. „Trotz neun Monaten Planung sind immer wieder neue Probleme aufgetaucht.“

Die Folge: Am 31. Juli zog der Veranstalter die Reißleine und sagte den Lauf ab. Und das obwohl sich schon etwa 400 Läufer angemeldet hatten. Zu diesen gehörten auch Stephan Lendring und seine Kameraden. „Der Club wurde per E-Mail informiert. Uns hat das natürlich sehr überrascht“, schildert Lendring.

Besonders vor dem Hintergrund, weil die Feuerwehrmänner mit der Teilnahme Geld für den guten Zweck sammeln wollten. Jeder Wehrmann sucht sich Sponsoren, die für jeden absolvierten Kilometer einen freiwilligen Betrag spenden.

Die Klinik-Clowns aus Münster, Join4Energy (Niederlande) und der ASB-Wünschewagen sollten die Begünstigten sein. Sie sollen es auch bleiben.

Stephan Lendring Foto: Till Goerke

Denn so einfach die Flinte ins Korn werfen, das kam für Lendring und sein Team nicht infrage. „Wir können und wollen die Leute und Sponsoren doch nicht enttäuschen.“ So suchten der 52-Jährige und seine Kameraden fieberhaft nach einer Alternative.

Sie fanden tatsächlich eine – wenngleich die ohnehin schon große Herausforderung durch die auserkorene Alternative noch einmal größer wird. „Wir werden am „Little Mammut Rhein-Main-Lauf“ teilnehmen“, so Lendring. Die Strecke ist mit 55 Kilometern noch mal fünf Kilometer länger als der ausgefallene Lauf in Datteln und beinhaltet auch diverse Höhenkilometer.

Und: Der Lauf findet ebenfalls am 17. August statt. „Das war natürlich ideal, wenngleich der Anfahrtsweg nach Wiesbaden, wo der Lauf im Schwimm-Club startet, deutlich weiter als nach Datteln ist.“ Um 8.30 Uhr geht‘s direkt am Rhein los. „Wir freuen uns riesig auf die Herausforderung und reisen bereits am Freitag mit dem Bulli an.“

Obwohl Lendring und seine Kameraden noch nie zuvor eine Strecke dieser Distanz gelaufen sind und obendrein noch 25 Kilo Gewicht durch die Feuerwehrmontur mit sich rumtragen, bereitet dem 52-Jährigen eine ganz andere Sache etwas Sorgen.

„Dass wir bis zum 17. August zu wenig Sponsoren gefunden haben.“ Aktuell habe er persönlich, so berichtet es Lendring, fünf Gönner akquirieren können. „Es wäre richtig toll, wenn sich noch mehr Leute bereit erklären würden, die gute Sache zu unterstützen.“