Ist eine Bande am Werk?

Das kann doch kein Zufall mehr sein. In den zurückliegenden drei Monaten sind im Kreis Borken zahlreiche Kleintransporter gestohlen worden. Jüngst in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (13./14. August) in Nienborg. Ein weißer Citroën Jumper, der auf der Weberstraße abgestellt war, verschwand bisher spurlos. Hinzu kommen in diesem Jahr noch zahlreiche Aufbrüche dieser Fahrzeugkategorie, bei denen zumeist Werkzeug entwendet wurde. „Man kann von einem klaren Anstieg dieser Vorfälle in den vergangenen drei Monaten sprechen“, sagt Polizei-Pressesprecher Frank Rentmeister ohne Umschweife. Und die exakte Zahl? „Zwölf geklaute Kleintransporter in diesem Jahr.“

Davon alleine mehr als sechs in den vergangenen drei Monaten. Die Ermittlungen laufen. Dass es sich um Auftragsarbeiten handelt, kann Frank Rentmeister aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht bestätigten. Er sagt aber: „Es sieht zumindest danach aus.“

Doch wenn es sich tatsächlich um Auftragsarbeiten handeln sollte, dann steckt dahinter vermutlich eine organisierte Bande mit Hintermännern, die die Aufträge verteilen. „Fahrzeugdiebstähle finden oft in Bandenarbeit statt. Die Täter klauen dabei praktisch auf Bestellung“, erklärt der Polizei-Pressesprecher. Zwar ist ein Kleintransporter als solches weniger wert als eine Limousine, aber der oftmals zusätzliche geladene Inhalt macht die Sache für die Täter attraktiv. Teures Werkzeug treibt den Wert des Diebesguts schnell in die Höhe. Gleich den gesamten Transporter mit Inhalt zu stehlen, erspart den Tätern zudem noch das zeitintensive Umladen. „Je schneller und risikoärmer Täter eine Tat durchführen können, desto attraktiver ist es für sie.“

„Wir können das Areal nicht einzäunen“

Wie lange sich die Täter derweil am Kleintransporter der Firma Thies Bürotechnik aus Stadtlohn zu schaffen gemacht haben, ist nicht klar. Die Tat geschah, wie vermutlich alle, in der Nacht. Vom 31. Juli auf den 1. August stahlen der oder die Täter einen grau lackierten Fiat Ducato, der auf dem frei zugänglichen Parkplatz der Firma am Südlohner Weg parkte.

„Wir können das Areal nicht komplett einzäunen lassen, aber wir werden die Autos jetzt in der Halle parken“, sagt Hubert Thies, den vor allem der aus dem Diebstahl resultierenden Papierkram nervt. „Polizei, Versicherung und so weiter. Das ist ein langer Rattenschwanz. Einfach ärgerlich.“

Transporter war mit Möbeln beladen

Besonders bitter: Der Kleintransporter hatte neben Werkzeug auch noch verpackte Büromöbel geladen, die ausgeliefert werden sollten. „Da sprechen wir von einem Verkaufswert von etwa 10.000 Euro“, so Hubert Thies. Dazu der Transporter im Wert von 25.000 bis 30.000 Euro und das Werkzeug. Fette Beute für die Täter.

In der Nacht zum 31. Mai entwendeten Unbekannte einen Kleintransporter der Firma Thomes in Südlohn. Heinrich Thomes sagt auf Nachfrage: „Das alles beunruhigt schon ganz enorm.“ Im Falle seiner Firma stand der Transporter auf der Doornte. Über diese Straße gelangt man schnell in die Niederlande. Kommen die Täter also aus dem Nachbarland? „Das können wir nicht sagen. Derzeit ist keines der zwölf Fahrzeuge wieder aufgetaucht“, sagt Frank Rentmeister. Aber: Die Polizei habe in der Vergangenheit durchaus schon mal einen gestohlenen Transporter in den Niederlanden sicherstellen können.

In Heek scheinen die Firmen im Gewerbegebiet Heek-West sensibilisiert worden zu sein. Dort sollen Nachtwächter ihre Runden drehen. Das sagt ein Mitarbeiter der Firma Elektro Gausling. Zudem sei ein weiterer Wachmann auf dem Areal der Firmen 2G und Elektro Gausling sowie der näheren Umgebung im Einsatz. Zusätzliche Schutzmaßnahmen an und für die Kleintransporter sind es, die Frank Rentmeister allen Firmeninhabern empfiehlt. „Sicht- und mechanischer Schutz können den Täter das Leben deutlich erschweren.“