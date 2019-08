Verstärkung dringend gesucht

Es ist warm. Die Luft steht. Im kleinen Raum des DRK-Heims in der Stroot sitzen und stehen acht Musiker, je vier Männer und Frauen. Tambourmajorin Heike Bröcker (46) lehnt entspannt an einem Tisch. „So“, sagt sie, „eins, zwei und los.“ Einen Sekundenbruchteil später verwandeln die acht Mitglieder des Spielmannszuges Heek die wenigen Quadratmeter in ein richtiges Trainingsstudio. Sein eigenes Wort würde man jetzt nicht mehr verstehen. Muss man aber auch nicht. Zuhören ist angesagt. Der Sound beeindruckt.

So wie jeden Mittwoch, wenn sich der Spielmannszug Heek für 90 Minuten zur Probe trifft. „Jetzt in den Ferien sind wir natürlich personell ein wenig dezimiert“, sagt Heike Bröcker. Doch auch in voller Besetzung sieht es nicht um Längen besser aus.

18 Mitglieder – mehr sind es derzeit nicht. Die Altersstruktur? „Von 14 bis über 60“, so die Vorsitzende Jacqueline Rieger (23). Damit ist das Personalkorsett doch recht eng geschnürt. „Genau das ist auch unser größtes Problem.“

Urlaubs- oder krankheitsbedingte Ausfälle bei Auftritten seien so nämlich nur schwierig zu kompensieren. Zuletzt wurde das beim Auftritt während des Sommerfestes in Nienborg vor zwei Wochen deutlich. „Da waren wir nur mit zwölf Leuten da. Das ging nur noch so gerade eben“, berichtet Rieger.

Der 1952 gegründete Verein sucht also händeringend Mitglieder, um personell wieder in komfortablere Gewässer zurückkehren zu können. So wie in den 1970er-Jahren, als der Verein sogar noch einen extra Jugendspielmannszug hatte. „Da waren dann bei einem Auftritt auch mal 60 Musiker auf der Straße“, blickt Heike Bröcker zurück.

Der Anspruch, den Bröcker und Rieger an potenzielle neue Mitglieder stellen, ist nicht hoch. Und das ist positiv gemeint. „Wir holen jeden musikalisch da ab, wo er steht“, sagt Bröcker. Rieger ergänzt: „Auch das Lesen von Noten würden wir jedem beibringen.“

Instrumente und Uniform stellt der Verein. „Jeder ab acht Jahren ist bei uns willkommen. Und man muss auch nicht aus der Gemeinde kommen“, so Bröcker. Derzeit sind zum Beispiel auch Legdner und Stadtlohner Vereinsmitglieder.

Doch woran liegt es, dass der Spielmannszug solch einen Personalengpass hat? Die Antwort ist vielschichtig. Doch im Wesentlichen führen es die Verantwortlichen auf das umfangreiche Freizeitangebot zurück, das mittlerweile allen zur Verfügung steht.

„Das große Sportangebot in der Gemeinde, besonders der Fußball, ist natürlich nicht hilfreich für uns“, erklärt Rieger. Sport sei eine super Sache, aber eben auch Konkurrenz für den Spielmannszug.

Wer denkt, während der Probe sei wegen der nur acht Anwesenden Larifari angesagt, der irrt. Denn nachdem die Instrumente verstummt sind, sagt Heike Bröcker: „Das war schon ganz gut für den Einstieg. Aber wir brauchen noch etwas mehr Dynamik. Also los.“

Das Anspornen gehöre einfach dazu, sagt sie im Anschluss. „Wenn ich aber merke, dass die Luft raus ist, hören wir auch mal eher auf.“ Denn bei allem musikalischem Ehrgeiz stehen vor allem die Gemeinschaft und das Wohlfühlen im Mittelpunkt. „Ein bisschen wie eine große Familie eben.“

Diese Zusammengehörigkeit stetig zu stärken, stehen gemeinsame Ausflüge und Unternehmungen „selbstverständlich“ auf der Spielmannszug-Agenda. So wie jüngst der Besuch des Musicals „König der Löwen“ in Hamburg.

Wohlgemerkt, ohne dass den Mitgliedern dadurch Kosten entstanden wären. „Wir finanzieren die Instrumente, Uniformen und Ausflüge über die Gagen, die wir für unsere Auftritte bekommen“, so Rieger. Lediglich ein kleiner Jahresbeitrag wird pro Mitglied fällig.