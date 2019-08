Zunächst besichtigten die Teilnehmer in Heek die Firma Horstmann Maschinenbau GmbH. Anschließend tuckerten Fendt, Hanomag, Deutz und Co. Richtung Legden. Dort hatten die Traktorexperten Gelegenheit, bei einem deftigen Mittagessen Fachgespräche zu führen.

Die Karavane bewegte sich dann wieder Richtung Heimat, vorbei am Schützenfestplatz in Gemen, wo ein Kuchenbüfett auf die Schlepperfreunde wartete. Ein gemütlicher Abschluss fand am Abend auf dem Hof Haget statt. Für die Sicherheit beim Überqueren vielbefahrener Straßen sorgten Wilfried Viermann und Ludger Reinders. Die Organisation der diesjährigen Ausfahrt und das Austüfteln der Route hatten Bernhard Staub, Hermann Depenbrock und Ludger Hemker übernommen.