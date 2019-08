Heeker Kirchenmusiker legt gefälschte Zeugnisse vor

Laut Botzenhardt habe der 49-Jährige zugegeben, Zeugnisse gefälscht zu haben. Hierbei handelte es sich um das B-Kirchenmusiker-Examen und das Konzert-Diplom, die Schüttke angeblich 2000 an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln erworben haben wollte. Nach Auskunft des Oberstaatsanwalts verfüge Schüttke über keine abgeschlossene musikalische Ausbildung.

Der 49-Jährige hatte erklärt, er habe einen Ehrendoktortitel von der „Rscm & Urgc, (USA) of Anglican Chant & Choral Music“ verliehen bekommen. Ob dieses zutrifft, darüber konnte Botzenhardt keine Angaben machen. „Danach ist er in der Vernehmung nicht ausdrücklich gefragt worden“, sagte der Oberstaatsanwalt. Der Doktortitel habe weniger im Blick gestanden, weil es um die Zeugnisse der Hochschule für Musik und Tanz gegangen sei.

Hans-Joachim Schüttke taucht nicht mehr namentlich als Mitarbeiter auf der Internetseite der Kirchengemeinde auf. Auch in der Liste der Organisten fehlt sein Name. Der 49-Jährige soll auch nicht mehr den Kirchenchor und den Chor Heilig Kreuz leiten. Ob Schüttke fristlos gekündigt worden ist, war am Mittwoch von den zuständigen Stellen nicht zu erfahren.

Nach Angaben des Heeker Pfarrbüros äußere Pfarrer Josef Leyer sich nicht zu Personalangelegenheiten. Im Generalvikariat des Bistums ist am Mittwochnachmittag kein Ansprechpartner telefonisch erreichbar gewesen, genauso wenig wie Hans-Joachim Schüttke.