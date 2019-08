Der Mut zum Wein hat sich gelohnt

Ein klein bisschen ist es so, als betrete man eine andere Welt. Eine Welt aus Charme, Urigkeit und Wein. Nur ein Schritt über die Türschwelle der Weinhandlung Beugelink und man ist praktisch mittendrin. Am morgigen Samstag feiern Rita und Gerard ab 16 Uhr das 25-jährige Bestehen ihres Geschäfts unter dem Motto „Genießen und verweilen“.

Dass die gebürtige Heekerin und ihr niederländischer Ehemann nach 40 Jahren geschäftlich da stehen, wo sie jetzt sind, damit hatten die Beiden zunächst auch nicht gerechnet.

Ein Rückblick. 1978 übernahm das Paar die Gaststätte der Eltern von Rita Beugelink. „Meine Eltern haben keinen Nachfolger gefunden, also sind wir eingesprungen“, erzählt die 64-Jährige. Ihr Territorium war zunächst die Küche und ihr Mann schmiss den Service.

Doch schon während dieser Zeit entwickelte sich die Liebe zum Wein. Und so schufen sich die Beiden eine „begehbare Weinkarte“, wie sie es selbst nennen. Eine kleine Vinothek mit 30 Quadratmeter in einer Ecke der Gaststätte. „Unsere Gäste haben dann gerne auch eine Flasche mit nach Hause genommen“, erinnert sich Gerard Beugelink. Ab 1994 haben sie Sortiment so ausgeweitet, dass es als zweites Standbein funktionierte.

Nach und nach wuchs das Sortiment und die damit verbundene Arbeit. Soweit, dass die Eheleute 1998 den Schritt wagten, die Gaststätte zu schließen und voll auf die Karte Weinverkauf zu setzen. „Beides zusammen war auf Dauer einfach nicht mehr zu stemmen“, so der 65-Jährige.

„Uns haben schon einige für verrückt erklärt am Anfang“, sagt Rita Beugelink. Schließlich sei das Westmünsterland eher eine typische Bier-Genuss-Region.

Der Mut zahlte sich nach und nach aus. „Man muss die Menschen natürlich an alles heranführen. Aber heute können wir sagen, dass es uns gelungen ist“, so Rita Beugelink. Der Kundenradius belaufe sich mittlerweile auf gut 35 Kilometer.

Damit die Beratung fachlich auf höchstem Level erfolgen kann, haben die Beugelinks zahlreiche Zertifikate erworben. So ist Gerard Beugelink zum Beispiel „geprüfter Weinfachberater“ – abgenommen durch die Industrie- und Handelskammer.

Bevor es ein Wein überhaupt in das Angebot schafft, wird dieser auf Herz und Nieren getestet. Das dazugehörige Ritual: Die Beugelinks, ihre vier Mitarbeiter sowie deren Partner setzen sich zusammen und probieren. „Wenn wir einen Wein gemeinsam für gut befinden, nehmen wir ihn in das Verkaufssortiment auf“, erklärt Gerard Beugelink.