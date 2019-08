In „Futter für die Fantasie“ am 25. September lernen die Teilnehmenden Spielformen und Modelle kennen, die es ihnen ermöglichen, improvisatorisch mit Instrument, Stimme, Sprache und in Bewegung tätig zu werden: zum Singen und Musizieren in der Gruppe, zur Bewegungsbegleitung auf Instrumenten, zum Klassen-musizieren, als Zugang zu Kompositionen und Musikstücken und als Ausgangspunkt für die Gestaltung von Liedern und Texten wie Sprechversen oder Gedichten.

Verse, Lieder, Sprech- und Rhythmusspiele, Bewegungsspiele und einfache Tanzformen, Kommunikationsspiele und elementare Gestaltungen mit Sprache, Musik und Bewegung bilden den inhaltlichen Schwerpunkt von „Kreativ im Kopf“ am 26. September.

Marianne Enaux ist Diplom-Rhythmikerin, Musik- und Bewegungspädagogin sowie Instrumentalpädagogin für Klavier. Neben langjähriger Arbeit in Kindergarten, Musikschule, Grundschule und Gymnasium leitete sie die Lehrgänge „Rhythmik in der Offenen Ganztagsgrundschule“ und „Qualifizierung für fachfremd Musik unterrichtende Grundschullehrer“. Sie arbeitet als Referentin in der Erwachsenenbildung und leitet im Bildungswerk Rhythmik, dessen Vorsitzende sie seit 2014 ist, die Qualifizierungslehrgänge zur Rhythmikpädagogik.

Die Workshops finden am 25. und 26. September (Mittwoch und Donnerstag) jeweils von 10 bis 16 Uhr in der Landesmusikakademie NRW statt. Die Teilnahme kostet pro Kurs 75 Euro, die bei der Anmeldung zu entrichten sind. Weitere Infos auch unter bw-rhythmik.de, Anmeldung unter landesmusikakademie-nrw.de.