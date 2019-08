Großer Tag für kleine Kinder

Die Einschulung ist für Kinder in der Regel eine große Sache. Endlich Lesen, Schreiben und Rechnen lernen. Endlich nicht mehr zu den ganz Kleinen zählen. Es beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Oder anders gesagt: der Ernst des Lebens.

Das alles gilt auch für 33 Kinder aus Nienborg, die am Donnerstag (29. August) in der Bischof-Martin-Grundschule eingeschult werden. Die Leitung der zwei Eingangsklassen übernehmen Nadine Lückert und Larissa Krotil. Nach dem Gottesdienst mit der gesamten Schule bereiten die älteren Kinder den Neulinge auf dem Schulhof einen kleinen Empfang.

Die Alexander-Hegius-Grundschule (AHG) in Heek begrüßt 54 „i-Dötzchen“. Während für die Kinder die Vorfreude im Mittelpunkt steht, gilt es für die betreffenden Eltern, im Vorfeld und Nachgang einiges zu beachten, wie die Schultüte oder den Pausensnack.

Eine Besonderheit an der AHG: Jedes Kind bekommt eine Schultüte von der Schule gestellt. Diese basteln die Viertklässler zuvor im Unterricht und die Zweitklässler überreichen diese an die Neuankömmlinge. Der Inhalt: Alles, was die Kinder für den Schulstart benötigen. Stifte, Hefte, Füller, Obst und vieles mehr.

Dafür werden die Eltern zwar im Vorfeld mit 60 Euro von der AHG zur Kasse gebeten, aber darin enthalten sind auch die zwölf Euro für den Buchetat des aktuellen Schuljahres. „Die Eltern nehmen das sehr positiv auf. Es erspart ihnen ja auch einiges an Arbeit“, so Schulleiterin Kirsti Döbertin . Verglichen mit anderen Kommunen ist der Buchetat an der AHG überschaubar.

An der Bischof-Martin-Grundschule in Nienborg werden die Gestaltung und das Befüllen der Schultüte den Eltern überlassen. „Am ersten Elternabend erklären wir den Eltern, dass wir uns ein gesundes Frühstück für die Kinder wünschen“, sagt Schulleiterin Bernadette Nabers . Der eventuelle Schokoriegel in der Pausendose sei dann die Entscheidung der Eltern.

Für die Organisation des Inhaltes der AHG-Schultüte sind die jeweiligen Klassenlehrerinnen verantwortlich. „In diesem Jahr haben wir zwei erste Klassen. Die Lehrkräfte sprechen sich natürlich ab, damit alle Kinder dasselbe in der Tüte haben.“

Alles das, was nicht in die Tüte passt beziehungsweise nicht mehr im Budget enthalten ist, müssen die Eltern organisieren. Dafür bekommen diese von der Schule eine Liste. „Die ist aber nicht sehr lang.“ Zum Beispiel stehen auf dieser Dinge wie Sportzeug oder Malblock.

„Wir legen an unserer Schule natürlich Wert auf eine gesunde Ernährung unserer Schüler“, so Kirsti Döbertin Die Ernährungspyramide sei darum immer wieder Thema im Unterricht. Für das Thema sensibilisieren, darum gehe es dabei. Im dritten Schuljahr bekommen die Schüler zudem einen Ernährungspass.

Doch wie sieht es für die i-Männchen aus? „Wir vertrauen und bauen auf die Eltern.“ Vieles Rund um das Thema gesunde Ernährung sei eben Sache der Eltern. „Da möchten wir auch nicht zu viel reinreden.“ So hält es auch ihre Kollegin Bernadette Nabers. Gesunde Mahlzeiten seien das Ziel, dafür bietet die Bischof-Martin-Grundschule auch den Ernährungsführerschein an.