Jeweils eine halbe Stunde dauerte ein Konzert. Danach folgte eine 45-minütige Pause, in der das Blechquintett für die musikalische Untermalung sorgte. „Die gesamte Woche, die die Musiker hier waren, haben sie für das Konzert geprobt“, sagte Harriet Oelers , eine der Organisatoren. Gefördert von dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW, reisen jedes Jahr in der letzten Ferienwoche begabte Jugendliche zwischen 10 und 17 Jahren an, um ihr Können vorzuführen.

Das Programm bestand unter anderem aus Kompositionen von Franz Danzi, Paul Hindemith, Antonín Dvorák und Gianbattista Cirri. Ausgearbeitet wurde es in der Woche davor. „Wir hatten aber auch moderne Stücke dabei“, betonte Harriet Oelers. Vielfalt war also garantiert. So unter anderem mit dem Duo Apollo und dem Devienne Streichquartett.

„Ich bin nun zum zweiten mal hier. Ich finde es immer sehr schön, auch die gesamte Umgebung hier ist toll“, sagte der 70-jährige Werner Kexel. Er war extra aus Bottrop angereist, um den Aufritt seiner Enkelin zu verfolgen.