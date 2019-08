„Das war einfach Mist an einem chaotischem Tag“

Wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort musste sich ein 32-jähriger Heeker vor dem Amtsgericht Ahaus verantworten. Dort zeigte sich der Angeklagte reumütig, muss aber dennoch 1800 Euro in die Landeskasse zahlen. Damit das Verfahren nicht nur vorläufig, sondern endgültig eingestellt wird.

Nur Sekunden nachdem die Staatsanwältin die Anklageschrift verlesen hatte, ergriff der Anwalt des Heekers das Wort. „Gegen den Vorwurf gibt es rechtlich nichts einzuwenden. Mein Mandant gibt die Sache vollumfänglich zu.“

Konkret ging es dabei um ein missglücktes Ausparkmanöver am 21. März dieses Jahres vor einer weiterführenden Schule in Ahaus. Der Angeklagte hatte, trotz Krankschreibung, mit einem Firmenwagen seine Tochter zur Schule gebracht und einer schulischen Informationsveranstaltung beigewohnt.

„Das war ein doofer Tag“, so der Angeklagte. Krank, Stress und viele Dinge im Kopf – all das habe dazu geführt, dass er nach dem Ausparkunfall keinen klaren Kopf behalten habe. Denn: Mit dem Heck seines Wagens rammte er ein parkendes Fahrzeug.

„Ich habe das gemerkt, bin auch ausgestiegen und habe einige Zeit gewartet“, so der 32-Jährige. Dann sei ihm die Sache aber wegen der Krankschreibung und dem Firmenwagen zu heiß geworden. „Ich dachte, ich bekomme riesigen Ärger und hatte auf einmal Existenzängste“, erklärte der Heeker dem Richter.

Dieser erwiderte: „Den Ärger haben Sie jetzt auch hier im Gericht.“ Der Angeklagte nickte und sank im Stuhl zurück. Nicht jedoch ohne vorher anzumerken: „Mir tut das alles leid. Natürlich auch für die Geschädigte.“

Diese sowie eine Zeugin, die das Geschehen seinerzeit beobachtet hatte, wurden aufgrund des Geständnisses des Heekers nicht mehr in den Zeugenstand berufen. Stattdessen verhandelten Richter, Verteidiger und Staatsanwältin das Strafmaß für den 32-Jährigen.

„Ein Führerscheinentzug wäre für meinen Mandanten, der als Handwerker oft auf Montur ist, eine Katastrophe. Er soll die Strafe spüren, aber nicht auf diese Art“, so der Verteidiger.

Letztlich wurde die Geldstrafe, von der im Strafbefehl die Rede war, verdoppelt. 1800 Euro in sechs gleichen Raten muss der 32-Jährige nun in die Landeskasse zahlen, damit das Verfahren endgültig eingestellt wird. „Sie kommen hier noch so gerade mit einem blauen Augen davon, seien Sie sich dessen bewusst“, gab der Richter dem Heeker noch mahnende Worte mit auf den Weg.