Urkundenfälschung ist Betrug

Schüttke gaukelte über Jahre vor, an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln Kirchenmusik (B-Kirchenmusiker-Examen) mit anschließendem Konzert-Diplom studiert zu haben. Doch dem war nicht so. Der Schwindel ist mittlerweile aufgeflogen und Schüttke gekündigt worden (wir berichteten). Der 49-Jährige hat Reißaus genommen. Angeblicher Aufenthaltsort: Thailand.

Ob die Kündigung fristlos erfolgte, darüber schweigt das Bistum. Ebenso wie die Gemeinde Heilig Kreuz, die jede Stellungnahme in dieser Causa verweigert. Fakt ist aber, dass eine fristlose Kündigung durchaus möglich wäre. Das erklärt Rechtsanwalt und Notar Jürgen Bäumer : „Nach dem, was mir aus der Presse zu diesem Fall bekannt ist, sehe ich eine fristlose Kündigung als angemessen an.“

Schüttkes Social-Media-Konten sind gelöscht worden, auch sein Wikipedia-Eintrag, in dem von seinem erfundenen Diplom die Rede war, ist mittlerweile verschwunden. Über die Gründe für die Urkundenfälschung kann weiter nur spekuliert werden. Allerdings haben Akademiker in der Regel bessere Job-Aussichten und eine bessere Position bei den Gehaltsverhandlungen. Es ist davon auszugehen, dass Hans-Joachim Schüttke ein dementsprechendes Gehalt in der Gemeinde Heilig Kreuz bezog. Dies womöglich zu Unrecht bezahlte Geld wiederzubekommen, dürfte schwierig werden. Dies sei, so Jürgen Bäumer, prinzipiell möglich, aber der ehemalige Arbeitgeber müsse den durch den Betrug erstandenen Schaden im Detail nachweisen.

In den sozialen Netzwerken traten Kommentare auf, in denen das Vergehen Hans-Joachim Schüttkes als ein Kavaliersdelikt bezeichnet wurde. Bäumer stellt klar: „Urkundenfälschung ist kein Kavaliersdelikt. So etwas ist nicht nur eine Fälschung, sondern auch Betrug.“

Das Verfahren wegen Urkundenfälschung und Betruges gegen Schüttke ist mittlerweile von der Staatsanwaltschaft Münster vorläufig eingestellt worden, kann jedoch jederzeit wieder aufgenommen werden. Für den Fall, dass der 49-Jährige nicht wie vereinbart eine vierstellige Eurosumme an eine gemeinnützige Einrichtung zahlt.