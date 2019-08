Zu tief ins Glas geschaut hatte eine 50-jährige Frau aus Haren, die am 24. April dieses Jahres in Heek mit Auto unterwegs war und in eine Leitplanke rauschte. Da es sich dabei um eine Gefährdung des Straßenverkehrs handelte, hatte die Geschichte vor dem Amtsgericht Ahaus ein Nachspiel.

Doch zur Verhandlung am Dienstagmorgen erschien die Angeklagte nicht. Darum erließ der Richter einen Strafbefehl. Dieser Schritt ist ein übliches Verfahren zur Bewältigung leichter Kriminalität. Ohne Einspruch kommt es auf diesem Wege zu einer rechtskräftigen Verurteilung, ohne das eine mündliche Hauptverhandlung stattgefunden hat.

Nach Auskunft des Richters verzichtet der Verteidiger der Angeklagten auf derartige rechtliche Schritte. Doch wie viel Promille hatte die Frau intus? Antwort: 0,95 Promille.

Da bei der 50-Jährigen alkoholbedingte Ausfallerscheinungen auftraten, sprich das Fahren in die Leitplanke, handelt es sich nicht mehr um eine Ordnungswidrigkeit, sondern um einen Straftat.

Glücklicherweise kamen bei dem Vorfall keine Personen zu Schaden. „Es handelt sich um einen Alleinunfall“, erklärte der Richter auf Nachfrage. Lediglich das Auto der Angeklagten sei beschädigt worden. „Nicht mal an der Leitplanke konnte ein Schaden nachgewiesen werden.“

Dennoch: Die Strafe für die 50-Jährige ist nicht ohne. Eine nicht näher definierte Geldstrafe, den Entzug der Fahrerlaubnis und eine Fahrsperre bekam sie aufgebrummt.