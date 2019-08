Noch einmal Schlafen, dann beginnt für 33 Nienborger und 54 Heeker Kinder erstmals die Schulzeit.

Bereits vor den Sommerferien gab es für die Eltern der angehenden i-Männchen einige Informationen von der Schulleitung zu diesem speziellen Thema. Denn: Übung ist das A und O. „Wir empfehlen, dass die Eltern mit den Kindern den Schulweg mehrmals gemeinsam abgehen“, sagt Kirsti Döbertin , Leiterin der Heeker Alexander-Hegius-Grundschule. So können besonders kritische Stellen, etwa das Überqueren der B 70, geübt werden.

Im Wesentlichen ginge es bei dieser Maßnahme um die Sensibilisierung der Kinder für die Gefahren im Straßenverkehr. Wichtig ist, dass die Kinder dabei ihren Schultornister tragen sollten. „Durch den Tornister auf dem Rücken ergibt sich ein anderer Blickwinkel, gerade beim Umsehen“, erklärt Kirsti Döbertin Kinder müssten dies wissen und lernen, damit umzugehen.

Besonders auf der Meteler Straße und der Schulstraße in Nienborg sollten die Kinder und ihre Begleiter laut Bernadette Nabers , Leiterin der Bischof-Martin-Grundschule, auf den Verkehr achten. Anfangs werden Mütter einen sogenannten Fuß-Bus bilden. Das heißt, sie begleiten die Gruppen Erstklässler. „Später übernehmen das die älteren Kinder“, sagt Bernadette Nabers. Diese Variante habe sich auch bei der AHG bewährt, so Döbertin.

Gerade zu Beginn ihrer Schullaufbahn gehen die Nienborger Lehrer regelmäßig mit den Kleinsten die Straßen ab und sprechen über die Verkehrssituation. Mehrmals im Jahr sind zudem Vertreter des Kreises Borken zu Gast, die ihre Expertise in diese Verkehrserziehung einbringen.

Prinzipiell sei es gut, wenn Eltern ihre Kinder zu Anfang auf dem Schulweg begleiten. „Irgendwann sollten sie ihren Kindern aber auch im Straßenverkehr vertrauen können“, so Kirsti Döbertin.

So wollen das auch die Mütter Stephanie Wessendorf und Daniela Kemper machen. Ihre Kinder Mats, Levke und Laura starten nämlich auch in das Abenteuer Schule. „Die ersten 14 Tagen werden wir sie noch begleiten“, so die Mütter.

Die „Eltern-Fuß-Taxis“ werden auch Stephanie Wessendorf und Daniela Kemper organisieren. Nach den ersten zwei Schulwochen sollen Nachbarschaftsgruppen gebildet werden. Eine Mutter soll dann bis zu acht Kinder zur Schule begleiten. Immer im Wechsel, sodass jede betroffene Mutter mal an der Reihe ist.