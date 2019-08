Seltene Arten werden heimisch

Martin Rulle ist Naturschutzbeauftragter für Heek. 2005 hat der Landwirt und Jäger diese Aufgabe übernommen, die er zunächst gar nicht ausüben wollte. „Damals hatte ich mich aus zeitlichen Gründen aus dem Gemeinderat zurückgezogen. Ich wollte keine zeitintensive Aufgabe übernehmen“, erklärt der 51-Jährige. Das Interesse aber obsiegte. Mittlerweile kommt er dieser Betätigung sehr gerne nach: „Es ist ein verantwortungsvoller Job, aber auch eine Ehre.“ Mindestens einmal die Woche fährt er heute raus – oder eben wenn er gerufen wird. Martin Rulle kümmert sich um das Wohlergehen der Natur in und um Heek.

Wir machen uns auf durch die Gebiete entlang der Dinkel. Unverhofft jagt in der 15 Hektar großen Dinkelniederung ein kleines, geflügeltes Wesen in leuchtend blauem sowie orange-braunem Federkleid flach über die Wasseroberfläche. „Ja, wir haben Glück gehabt“, sagt Martin Rulle nachdem der Eisvogel sich wieder versteckt hat. Er sei nicht mehr so selten zu sehen wie früher. Das Bundesamt für Naturschutz schätzt, dass es 2013 deutschlandweit 9000 bis 14 500 Brutpaare gab.

Heeker Naturschutzgebiete Dinkelniederung und Dinkelwiesen 1/13 Dinkelniederung Foto: Alex Piccin

Foto: Theo Israel

Das indische Springkraut bringt Farbe an die Ufer der Dinkel. Foto: Alex Piccin

Foto: Alex Piccin

Eiderenten in der Dinkel Foto: Alex Piccin

Der Teich in den Dinkelwiesen ist fast trocken. Foto: Alex Piccin

Foto: Alex Piccin

Dinkelniederung Foto: Alex Piccin

Dinkelniederung Foto: Alex Piccin

Das Stauwehr an der Legdener Straße ist abgesenkt. Dadurch sei der Wasserspiegel, so Martin Rulle, um gut 50 Zentimeter gefallen. Foto: Rupert Joemann

Foto: Alex Piccin

Foto: Alex Piccin

Foto: Alex Piccin

Der Wasserspiegel der Dinkel sei, seitdem das Wasser flussabwärts am Wehr an der Legdener Straße nicht mehr gestaut wird, um gut 50 Zentimeter gefallen, berichtet Martin Rulle: „Die Wiesen in der Dinkelniederung sind dadurch tendenziell trockener geworden.“ Immerhin aber noch feucht genug, dass sie die beiden jüngsten heißen Sommer gut überstanden haben.

Die Ufer der Dinkel sind dicht bewachsen. 2012 begannen Renaturierungsmaßnahmen, die heute Früchte tragen. Totholz und Dünen bieten Nischen für Amphibien und Bodenbrüter.

Zu nahe an das Ufer sollten Besucher generell nicht treten, denn die Vögel und Enten sind sehr störungsempfindlich. Von einer Brücke aus lässt sich aber unter anderem die Eiderente beobachten. Wir verlassen den Flusslauf und begeben uns weiter in die Dinkelwiesen. Hier sind gute Beispiele der extensiven Landwirtschaft zu sehen. Wenige Rinder können große Weiden nutzen. Ein künstlich angelegter Teich für Vögel und andere Tiere in der angrenzenden ungemähten Wiese ist nahezu leer.

Feldhasen, aber keine Brachvögel

Das lange, trockene Gras dort dient offensichtlich als Versteck für Feldhasen. Denn keinen halben Meter von uns entfernt ergreift plötzlich ein Langohr die Flucht. Martin Rulle hat festgestellt, dass seitdem die Dinkelwiesen unter Naturschutz stehen, der Bestand an Brachvögel deutlich abgenommen hat. Den genauen Grund kennt er nicht, doch eine unterschiedliche Bewirtschaftung der Flächen würde helfen. Allerdings seien andere Negativfolgen dadurch nicht auszuschließen.

Beim Vogelbestand sieht der 51-Jährige die natürlichen Feinde als problematisch an, deren Anzahl sich mittlerweile erhöht habe. Raben, Krähen und Dohlen seien auf das Gelege anderer Vögel scharf, später im Jahr kämen der Fuchs und ausgewilderte oder streunende Katzen hinzu. Der Naturschutzbeauftragte steht einer alternativen Bejagung offen gegenüber. Raben und Krähen dürfen zu einer bestimmten Jahreszeit geschossen werden, Dohlen überhaupt nicht, sie stehen unter Naturschutz. Bei seinen Rundgängen hat Martin Rulle allerdings festgestellt, dass die Population dieser Rabenvögel in Heek stark zugenommen hat.