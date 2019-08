Nienborg -

Zum ersten Mal seit 30 Jahren steht ein Becken an der Kläranlage in Wichum still. Das war so nur halb vorgesehen. Eine grundlegende Renovierung eines Klärbeckens machen hier große, unvorhergesehene Investitionen nötig, die nicht im Haushalt dafür eingeplant waren. Ein Blick hinter die Kulissen.