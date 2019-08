Zeugnis ist „stümperhafte Fälschung“

Der Skandal um den ehemals auf dem Papier hoch dekorierten Kirchenmusiker Hans-Joachim Schüttke bekommt eine neue Dimension. Denn das, was hinter seiner Urkundenfälschung mit dem einhergehenden Betrug steckt, ist weitaus schamloser, als bisher bekannt war.

Dass der Kirchenmusiker, der sich zudem mit einem nicht nachweisbaren Ehrendoktor-Titel schmückt, die Kirchengemeinde Heilig Kreuz und das Bistum Münster mit seinem gefälschten Diplom-Zeugnis betrogen hat, ist bereits durch die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Münster ans Licht gekommen. Schüttke räumte ein, das Zeugnis gefälscht zu haben.

Zudem war der 49-Jährige niemals an der Hochschule für Musik und Tanz (HfMT) in Köln eingeschrieben. Das bestätigt die Hochschule auf Nachfrage. Damit sind auch das B-Kirchenmusiker-Examen und die Immatrikulation erfunden. Laut der HfMT ist die Kirchengemeinde Heilig Kreuz nach der Einstellung Schüttkes selbst misstrauisch geworden, was die Echtheit des Diplomzeugnisses betrifft.

„Die Kirchengemeinde Heilig Kreuz ... hat selbst den Verdacht zu einer Urkundenfälschung geschöpft und hat sich deshalb an die HfMT Köln gewandt“, so Marion Steffen von der Pressestelle der Hochschule. Die HfMT habe der Gemeinde daraufhin mitgeteilt, dass sie bereits Anzeige gegen Hans-Joachim Schüttke gestellt habe. Aufmerksam geworden auf die Urkundenfälschung Schüttkes war die Hochschule durch ein anderes Ermittlungsverfahren, das gegen den Kirchenmusiker lief.

„Die HfMT hat im Februar 2018 Anzeige gegen Hans-Joachim Schüttke erstattet“, sagt Marion Steffen. Also deutlich bevor der Kirchenmusiker seine Stelle in der Gemeinde Heilig Kreuz offiziell am 1. September 2018 antrat. Das Diplom-Zeugnis, welches Schüttke sich selbst ausstellte, sei außerdem eine stümperhafte Arbeit gewesen, heißt es aus Köln. „Die uns vorgelegten Dokumente unterscheiden sich deutlich von unseren Urkunden“, stellt Marion Steffen klar.

Gemeint sind jene Dokumente, die Schüttke der Kirchengemeinde Heilig Kreuz einst präsentierte. „Sie entsprechen weder formal (Logo, Schrifttyp) noch inhaltlich (Studiengang, Abschluss, Bezeichnung der Hochschule, Vertretungsberechtigte) den Abschlussdokumenten, die von uns ausgestellt wurden oder werden“, legt die Pressesprecherin nach.

Immerhin lässt sich scheinbar der Kirchenchor der Gemeinde Heilig Kreuz, den Hans-Joachim Schüttke ebenfalls betreute, von den Querelen nicht aus der Ruhe bringen. Das teilte der Chor in einer Pressemitteilung mit. So soll der Chorausflug am Sonntag (1. September) ungeachtet der aktuellen Ereignisse stattfinden. Ebenfalls gibt es in der Pressemitteilung eine Andeutung hinsichtlich eines möglichen Nachfolgers für Hans-Joachim Schüttke. Von einem „neuen“ oder auch „alten“ Chorleiter ist die Rede.