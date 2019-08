Rückzugsgebiete vor der Haustür

Beim Oldemölls Venneken handelt es sich um ein 12,5 Hektar großes Dünengebiet mit unterschiedlichen Waldtypen. Im trockenen Bereich wachsen Kiefern und Eichen, in den sumpfigen Senken findet sich ein Erlenbruchwald. Ein kleines Gewässer sowie ein relativ geringer Anteil an Acker- sowie einige Weideflächen runden das Bild hier ab. Vereinzelt rupfen Rinder das Gras aus dem Boden. Der Name Oldemöll, also alte Mühle, geht auf den Standort einer Wassermühle zurück, die im 14. Jahrhundert aufgegeben worden sein soll. Auf diesem Areal steht heute ein privates Gehöft.

Heute wird viel dafür unternommen, damit sich die artenreiche Flora weiter entwickelt. Der besondere Reiz des Oldemölls Venneken liege neben der idyllischen Lage auch im geringen Erschließungsgrad, so die NRW-Stiftung. Das mosaikartige Nebeneinander unterschiedlich feuchter und nährstoffreicher Vegetationstypen führe dazu, dass die Flora sehr artenreich entwickelt sei. Gelbe Schwertlilie, Sumpf-Blutauge und Wasserfeder sind im Venneken heimisch.

Wir ziehen weiter, gute zehn Kilometer nordwestwärts. Etwas mehr als 30 Jahre alt ist der kleine See im 9,5 Hektar großen Donseler Feld. Im Zuge von Entsandungsarbeiten, also der Sandgewinnung für den Straßenbau, entstand ein Stillgewässer, das seit 1987 unter Naturschutz steht. Ab und an wird er durch Badetouristen genutzt, was Müllablagerungen und Feuerstellen dokumentieren. Der Wildwuchs rückt mittlerweile auch der Infotafel aufs Dach. „Ich muss mal mit einer Säge wiederkommen und das Astwerk entfernen“, kommentiert Martin Rulle .

Heeker Naturschutzgebiete Oldemölls Venneken und Donseler Feld 1/13 Foto: Alex Piccin

Foto: Alex Piccin

Foto: Alex Piccin

Foto: Alex Piccin

Foto: Alex Piccin

Foto: Alex Piccin

Foto: Alex Piccin

Foto: Alex Piccin

Foto: Alex Piccin

Foto: Alex Piccin

Foto: Alex Piccin

Foto: Alex Piccin

Foto: Alex Piccin

Auf dieser Tafel steht, dass bereits nach wenigen Jahren erste Erfolge in Sachen Naturschutz verzeichnet wurden. Röhrichtpflanzen und Schwimmblatt-Gesellschaften haben sich angesiedelt, mit ihnen auch Wasserbewohner und Amphibien. Dass der See über ein Fischvorkommen verfügt, beweisen die drei Kormorane, die mitten auf der Wasserfläche sitzen. Rulle: „Sie sind ein sicheres Zeichen für einen Fischbestand und sind schon so etwas wie eine Konkurrenz zu den Anglern.“

Den See umsäumt ein schmaler Streifen Ufergehölz aus Erlen und Birken, im nördlichen und südlichen Bereich schließen sich kleine Waldstücke an. Ansonsten prägt auch hier die Ackerwirtschaft das Bild. Das Naturschutzgebiet sei ein herausragendes Areal zur Erhaltung der Lebensgemeinschaften naturnaher Stillgewässer im Westmünsterland sowie eine wichtige Rast- und Überwinterungsstelle für Wasservögel, heißt es auf der Homepage des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz.

Es ging auf unserer Tour durch die Schutzgebiete idyllisch zu. Doch diese Oasen der Ruhe sollten vom Menschen nicht als selbstverständlich angesehen werden, so der Naturschutzbeauftragte. Naturschutz funktioniere nur, wenn Jäger und Landwirte zusammenarbeiten, sagt Martin Rulle, der selbst beides ist: „Als Landwirt muss man bereit sein, Opfer zu bringen. Wir haben unsere Natur nur einmal.“