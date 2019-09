Ungeahnte Gefahr unter Wasser

Der Fund lässt aufhorchen: „Magnetfischer“ im niederländischen Eibergen haben einen lebensgefährlichen Fang gemacht. Die „Angler“ holten laut der niederländischen Zeitung Tubantia unter anderem Handgranaten sowie Granaten zur Abwehr von gepanzerten Fahrzeugen aus der Berkel. Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg .

Da stellt sich die Frage, ob solch brisante Funde auch gut 20 Kilometer weiter östlich in der Dinkel möglich wären? Die Bezirksregierung in Arnsberg bezieht Stellung. „Dass Kampfmittel aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg in Gewässern gefunden werden, ist nichts ungewöhnliches“, sagt Pressesprecherin Anna Carla Springob . Auch in der Dinkel.

Dass dieses Dilemma überall akut werden kann, zeigte jüngst auch ein Vorfall in Alstätte. Dort „fischte“ Christoph Uhling am vergangenen Samstag bei Aufräumarbeiten mit der Baggerschaufel einen 250-Kilo-Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg aus der Alstätter Aa (WN berichteten).

Vorkommnisse, die Christian Schubert , Vorsitzender des Angelvereins Nienborg Dinkel, dennoch nicht aus der Ruhe bringen: „Nein, wir machen uns derzeit keine Sorgen.“ Mitbekommen habe man die Funde zwar, aber sich aufgrund der Sommerpause noch nicht im Vorstand über die Thematik ausgetauscht. Zudem sei es fraglich, ob ein einfacher Angler mit Rute und Kescher überhaupt in der Lage sei, Kampfmittel wie Garanten bergen zu können.

Durch die zum Teil erfolgte Begradigung der Dinkel sei es wahrscheinlich, mutmaßt Schubert, dass im Zuge dieser Arbeiten etwaige Kampfmittel entdeckt worden wären. Ein Restrisiko bleibt jedoch. „Die Munition kann immer noch scharf sein. Auch wenn sie lange im Wasser lag“, warnt Anna Carla Springob.

Ein Blick auf die „Zufallsfunde“ 2018 im Regierungsbezirk Münster macht die Dimension solcher Funde deutlich. „243 Kampfmittel dieser Art wurden von unseren Experten geborgen“, so Anna Carla Springob. Hinzu kämen 3709 geborgene Kampfmittel, die keine Zufallsfunde waren.

Die vom Innenministerium NRW veröffentlichten Zahlen für 2018 sind für das gesamte Bundesland deutlich höher. 2811 Bomben aller Art, 9110 Granaten, 440 Handgranaten und 672 Sprengmittel entschärften oder sprengten die Experten der Kampfmittelräumdienste kontrolliert. Das macht eine Nettoexplosiv-Stoffmasse von 43 542,29 Kilogramm.

Die Verhaltensregeln für den Finder von Kampfmittel sind, unabhängig vom Fundort, immer gleich. „Die Gefahrensituation muss eingefroren werden“, sagt Frank Rentmeister von der Polizeikreisbehörde. Heißt: Nichts mit dem Objekt machen und den Fund umgehend melden.