Anfangs war nichts klar

Am 1. Mai 1988 fing er als kaufmännischer Sachbearbeiter beim LMA-Trägerverein an. 1990 wurde er Verwaltungsleiter, 1997 Geschäftsführer. Neben Kühlkamp arbeiteten noch Geschäftsführer Dr. Bernhard Frevel und eine ABM-Kraft für den Trägerverein. Das war‘s. „Ich hatte eine Schreibmaschine“, erzählt der heute 55-Jährige schmunzelnd. Das war‘s. Das Team fing bei null an.

Selbst die Ausrichtung, die die LMA einschlagen sollte, war nicht geklärt: musikalisches Hotel oder eine Akademie, wie sie heute dasteht? Das Büro lag an der Hauptstraße. Bereits im September 1988 nahm die Akademie ihren Betrieb mit dem Langen Haus und zwei Bettenhäusern auf der Burg auf.

„Wir wussten nicht, wo gegessen oder wie die Häuser gereinigt werden sollten“, erinnert sich an die Anfangszeit. Selbst um die Baugrundreinigung musste sich das Trio kümmern.

Gegessen wurde anfangs dann in der Gaststätte Mümken. Dort wurden Frühstück, Mittag- und Abendessen serviert. Erst Ende 1989 konnte die Mensa genutzt werden. Der Bau hatte sich aufgrund des schwierigen Untergrunds verzögert. Doch das war nicht das einzige Problem. Zu Beginn stand auch nicht fest, ob selbst gekocht, mit einem Caterer zusammengearbeitet oder Tiefkühlprodukte verwendet werden sollten. Zu so manchem Probeessen fuhren die LMA-Mitarbeiter.

Aber nicht nur Organisatorisches war nicht fest geregelt, selbst bei der Finanzierung musste umdisponiert werden. 90 Prozent der etwa 15 Millionen D-Mark Kosten trug das Land, die restlichen 1,5 Millionen D-Mark musste der Trägerverein auftreiben. Die Idee, eine Spendenaktion bei allen 1,5 Millionen organisierten Laienmusikern in NRW durchzuführen, floppte. „Dabei kam nur etwa ein Viertel zusammen“, erzählt Gerd Kühlkamp. Den Rest finanzierten Kreis und Gemeinde vor.

Das Geld stotterte die LMA über Jahre ab. Dafür nahm die Landesmusikakademie von den Teilnehmern eigens eine Nutzungsgebühr von fünf D-Mark. Kühlkamp erinnert sich noch an Sitzungen des Trägervereins im Trauzimmer des Rathauses. Vergnügungssteuerpflichtig waren die nicht immer.

„Das Projekt war nicht aufzuhalten“, sagt Gerd Kühlkamp, der neben seiner Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann noch sich um Bilanzbuchhalter und staatlich geprüften Betriebswirt weiterbildete. „Wir werden das irgendwie schaffen“, sagte LMA-Mitinitiator Karl Feldhaus (Ahaus) damals. Der Optimismus steckte an.

Dass die LMA heute so gut dastehe, sei nur dank „dem großen persönlichen Engagement der Mitarbeiter zu leisten gewesen“. Darauf sei er auch ein bisschen stolz, so Kühlkamp, der 1990 zum Verwaltungsleiter und 1997 zum Geschäftsführer aufstieg. Er erinnert sich beispielsweise noch an ein Kinderoper-Projekt im Jahr 1991. Er selbst fuhr die Bühnenbilder nach Gütersloh.

An Acht-Stunden-Tage sei jahrelang nicht zu denken gewesen, so Gerd Kühlkamp. Hinzu kam für den gebürtigen Ahauser persönlich noch sechs Jahre lang das tägliche Pendeln zu seinem Wohnort in Köln. Heute lebt Kühlkamp mit seiner Familie in Schöppingen.

Dass das LMA-Team keine Zeit hatte, sich entspannt einzuarbeiten, zeigt schon die Zahl der Teilnehmertage. „Anfangs wurde mit zwölf, 13 000 gerechnet“, sagt der LMA-Geschäftsführer. Im zweiten Jahr waren es bereits 18 000. Die anfangs 96 Betten mussten bereits im ersten Jahr aufgestockt werden. Mit Klappbetten wurde die Zahl auf 120 erhöht.

Baulich war die Akademie ursprünglich anders vorgesehen. Sämtliche Gebäude sollten auf der Burg stehen. „Das scheiterte aber an Privatverkäufern“, erzählt Kühlkamp. Auch das Musikzentrum sollte auf der Burg stehen. Da erwies es sich als glücklichen Zufall, dass sich die Weberei Cramer vergrößern wollte. Cramer zog an den Ortsrand, die LMA baute das Musikzentrum am alten Cramer-Standort. Auch hier sitzt Gerd Kühlkamp vom ersten Tag an.