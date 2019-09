Die örtlichen Musikvereine, Chöre und die Tanzmäuse hatten bereits für gute Stimmung gesorgt, Splash und südländische Rhythmen des TCFA oder das Ensemble Kavpersaz hielten diese hoch. Das Landesjugend-Akkordeonorchester NRW eröffnete schließlich sein Konzert in der Alten Schule klassisch mit der Ouvertüre aus Mozarts Zauberflöte und erntete nach dem ersten Stück verdienten Applaus. Auf der großen Bühne im Klanggarten wurde derweil fleißig umgeräumt.

Die Pause nutzte LMA-Direktorin Antje Valentin , um Werbung in eigener Sache zu machen, wie sie gestand. Sie rief auch zum kulinarischen Sündigen auf: „Je mehr Kuchen Sie essen, umso wohltätiger sind Sie.“ Die Erlöse der Imbiss- und Getränkewagen werden gespendet. Anschließend stellten Antje Valentin und Ralf Schreiber den Klangbaum vor.

Der Künstler hat mit Kindern der Kreuzschule in Heek Klangobjekte gelötet und sie in die Maulbeere gehangen. Die bemalten Plastikflaschen sind mit einem kleinen elektronischen Klangkörper versehen, das seine Energie aus einer Solarzelle bezieht. Sie erinnern an große Blüten und geben zwitscherähnliche von sich: „Es ist eine einfache Schaltung und von Kindern leicht herzustellen. Der Klang ist bewusst nicht sehr vogelnah, sonst würden viele Vögel angelockt werden. So kommen nur Stare“, erklärte Schreiber.

Mittlerweile hatten das Kreisorchester und das Kreisjugendorchester die Bühne in Beschlag genommen. Von André Baumeister dirigiert, begannen die Musiker ihr Konzert mit „El Camino Real“ des Blasmusik-Großmeisters Alfred Reed und ernteten von den versammelten gut 200 Zuhörern viel Applaus. Die beiden Orchester dankten mit ihrem musikalischen Beitrag der LMA für die Unterstützung und die dargebotenen Möglichkeiten in den vergangenen Jahren, ehe es mit Thiemo Kraas‘ „Imagasy“ „kreativ und schöpferisch“ weiterging.

Einen interessanten Instrumentenmix bot das junge Anemoi Holzbläserquintett dar. Der Name entstand in Anlehnung an die griechische Mythologie und den Göttern des Windes, erklärte die 13-jährige Amelie Jansen. Diese sollen die Klänge transportieren.

Während die größeren und erwachsenen Gäste den Konzerten lauschten, bot die Mobile Musikwerkstatt Kindern die Möglichkeit, eigene Musikinstrumente herzustellen. Eine Schlauchtrompete und ein Fagott aus einem Stück Kunststoffrohr und einem Luftballon brachte den Kleinsten die Welt der Klänge ein Stückchen näher.

Höhepunkt des späten Nachmittags war das finale Gemeinschaftskonzert der Kreisorchester, der Jungen Bläserphilharmonie und der Musikvereine.